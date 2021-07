FedDev Ontario investit 19 millions de dollars pour ramener les gens dans les rues principales de Toronto, pour soutenir la relance de plus de 3 300 entreprises locales et pour protéger plus de 5 760 emplois.

TORONTO, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Les nombreux quartiers diversifiés de Toronto sont le cœur et l'âme de la ville. Ils sont riches en commerces et restaurants, en art, en culture et en événements sportifs. Avec plus de 27 millions de visiteurs chaque année, les Torontois comme les touristes contribuent à la vitalité des centres urbains et des économies locales. Le passage au travail à distance pendant la pandémie, combiné à la fermeture d'entreprises et aux restrictions sur les voyages, a eu des répercussions sur les entreprises et sur la croissance des quartiers de Toronto.

C'est pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé aujourd'hui l'octroi de 19 millions de dollars pour soutenir la relance et la revitalisation des quartiers de Toronto.

Dans le cadre de cet investissement, la Ville de Toronto recevra 18 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'Initiative de rétablissement et de relance de la rue principale (RRRP). Cette approche, une première au Canada, permettra de maintenir et d'attirer de nouvelles entreprises locales, ainsi que de rétablir l'achalandage commercial piétonnier et le dynamisme dans les quartiers locaux, en mettant l'accent sur les collectivités marginalisées de la ville. Le maire John Tory s'est joint à la ministre Joly pour parler des avantages que cet appui ciblé aura pour la Ville de Toronto.

Cette contribution non remboursable sur trois ans permettra de mobiliser plus de 7.2 millions de dollars en investissements privés et comprend les six sous-projets suivants :

Le Programme d'accélérateur de vente au détail - programme d'accélérateur pour les entreprises de détail du centre-ville et des banlieues immédiates, leur offrant de la formation, des services , du mentorat et une contribution pouvant atteindre 10 000 de dollars.

programme d'accélérateur pour les entreprises de détail du centre-ville et des banlieues immédiates, leur offrant de la formation, des services , du mentorat et une contribution pouvant atteindre 10 000 de dollars. Revitalisation de Little Jamaica - en collaboration avec la Black Business and Professional Association, ce projet appuiera 40 entreprises appartenant à des personnes noires des Caraïbes du quartier Little Jamaica, à Toronto , afin d'élargir et de mettre en valeur les restaurants, les magasins et les expériences culturelles du quartier.

en collaboration avec la Black Business and Professional Association, ce projet appuiera 40 entreprises appartenant à des personnes noires des Caraïbes du quartier Little Jamaica, à , afin d'élargir et de mettre en valeur les restaurants, les magasins et les expériences culturelles du quartier. Café TO - L'octroi d'un soutien financier de FedDev Ontario à Café TO appuiera les améliorations à frais partagés apportées aux patios visant à répondre aux exigences d'accessibilité et de sécurité publique pendant que les restaurants et les bars se remettent encore des répercussions de la pandémie.

L'octroi d'un soutien financier de FedDev Ontario à Café TO appuiera les améliorations à frais partagés apportées aux patios visant à répondre aux exigences d'accessibilité et de sécurité publique pendant que les restaurants et les bars se remettent encore des répercussions de la pandémie. Fonds d'innovation pour la rue principale - pour les zones d'amélioration commerciale de Toronto et les organismes d'affaires communautaires afin de mettre au point des solutions innovatrices et créatives pour réanimer les quartiers au moyen d'événements, d'installations et d'attraits culturels.

pour les zones d'amélioration commerciale de et les organismes d'affaires communautaires afin de mettre au point des solutions innovatrices et créatives pour réanimer les quartiers au moyen d'événements, d'installations et d'attraits culturels. Programme plazaPOPS - pour transformer 15 stationnements de mails linéaires à Scarborough , à Etobicoke et dans la banlieue immédiate de Toronto en lieux de rassemblement communautaire sûrs et verts, afin d'encourager les rassemblements extérieurs et pour augmenter l'achalandage vers les entreprises locales.

Pour soutenir les entreprises qui ont élu domicile à Toronto, un investissement non remboursable supplémentaire de un (1) million de dollars sera accordé à l'initiative ShowLoveTO, qui encourage les Torontois à magasiner dans les commerces, les restaurants et les fournisseurs de services locaux, ainsi qu'à les explorer et à les soutenir.

Ensemble, ces investissements appuieront plus de 3 300 entreprises de Toronto et protégeront plus de 5 760 emplois, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement du Canada d'aider les collectivités, les familles et les entreprises pour qu'elles puissent se rétablir après la pandémie pour assurer une relance économique forte et inclusive.

Citations

« Le dynamisme de Toronto est attribuable à la diversité des quartiers et des rues principales de cette ville cosmopolite. Notre gouvernement est fier d'appuyer la Ville de Toronto à aider les commerces de détail et les entreprises de la rue principale à rebondir, à stimuler le tourisme local et à inviter les piétons à revenir dans les restaurants, les magasins et les sites de Toronto, à protéger les emplois et à créer de nouvelles occasions de tourisme. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario

« Nous devons veiller à ce que nos entreprises soient en mesure de se rétablir après la pandémie et dans les années à venir. L'appui du gouvernement fédéral d'aujourd'hui fournira une aide dont nous avons grandement besoin pour les petites et les grandes entreprises qui ont été durement touchées. Merci à nos partenaires fédéraux pour ce financement qui sera essentiel à la survie de nos petites entreprises et au succès de notre ville. »

- Son honneur John Tory, maire de Toronto

« La restauration de nos rues principales et de nos entreprises de quartier est essentielle pour que Toronto puisse sortir de cette pandémie comme la grande ville qu'elle est réellement. L'annonce d'aujourd'hui est un pas positif dans cette direction. Cette initiative appuie la relance et la revitalisation des quartiers de Toronto, d'Etobicoke à Scarborough. Le Fonds d'innovation pour la rue principale et CafeTO sont des exemples de façons rapides d'aller de l'avant. De plus, grâce à des programmes comme plazaPOPS, nos banlieues de Toronto pourront transformer des terrains de stationnement en espaces de rassemblement communautaires verts et sécuritaires. »

- James Maloney, député d'Etobicoke-Lakeshore

« Par-dessus tout, la crise de la COVID-19 a mis en évidence l'importance de la solidarité et de la communauté. Les projets de l'Initiative de rétablissement et de relance de la rue principale contribueront à rétablir la vitalité de Toronto et à nous ramener au rythme effréné que l'on connaît à Toronto. »

- Adam Vaughan, député de Trinity-Spadina

« Les petites entreprises ont soutenu nos collectivités et contribué à l'art, à la culture et aux expériences dynamiques de Toronto, et il est important que nous les soutenions plus que jamais. Cet investissement n'est que le début de ce que fait notre gouvernement pour assurer un plan de relance inclusif pour soutenir les communautés marginalisées de notre ville, qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie. »

- Marci Ien, députée de Toronto-Centre

Faits en bref

Constituée en 1834, la Ville de Toronto est la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord, avec une population de 2,9 millions d'habitants. Toronto est un centre mondial important dans des domaines comme les finances, la technologie, le divertissement et le tourisme.

est la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord, avec une population de 2,9 millions d'habitants. est un centre mondial important dans des domaines comme les finances, la technologie, le divertissement et le tourisme. Par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements et du Fonds d'aide au tourisme, les agences de développement régional du Canada continuent d'être des partenaires de confiance qui fournissent un soutien ciblé à la reprise économique de la région. Dans le Sud de l' Ontario , les demandes pour ces programmes peuvent maintenant être présentées à FedDev Ontario.

continuent d'être des partenaires de confiance qui fournissent un soutien ciblé à la reprise économique de la région. Dans le l' , les demandes pour ces programmes peuvent maintenant être présentées à FedDev Ontario. FedDev Ontario a agi rapidement pour accorder un financement d'urgence visant à aider les entreprises et les organisations à maintenir leur personnel en poste et à se préparer pour un avenir plus stable. Le Fonds d'aide et de relance régionale a fourni un soutien essentiel à plus de 40 000 entreprises du Sud de l' Ontario , protégeant environ 71 000 emplois pendant une période critique durant la pandémie.

l' , protégeant environ 71 000 emplois pendant une période critique durant la pandémie. Grâce aux investissements de FedDev Ontario dans la Plateforme de la rue principale numérique, plus de 30 000 entreprises ont reçu de l'aide pour passer au commerce électronique ou pour améliorer leur présence en ligne alors qu'elles traversaient une période critique.

Depuis 2015, FedDev Ontario a accordé plus de 310 millions de dollars pour appuyer près de 420 projets, maintenir plus de 21 600 emplois et créer plus de 13 000 emplois dans la Ville de Toronto .

Liens connexes

Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel L'actualité économique du Sud de l'Ontario et suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn pour en savoir plus sur la manière par laquelle nous faisons croître les entreprises, cultivons les partenariats et bâtissons des communautés fortes dans le Sud de l'Ontario.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Renseignements: Relations avec les médias : Floriane Bonneville, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected] ; Relations avec les médias, Ville de Toronto, [email protected]

Liens connexes

www.feddevontario.gc.ca