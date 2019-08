Le gouvernement du Canada collabore avec des employeurs de partout au pays pour offrir 900 stages dans le domaine de l'environnement

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Alors que l'économie mondiale s'oriente vers une croissance propre et les énergies renouvelables, les investissements dans des initiatives axées sur l'environnement et les technologies propres créeront de bons emplois pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour aider les jeunes Canadiens à réussir, il faut leur proposer des occasions d'acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour progresser vers l'avenir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé 900 possibilités de stages dans le cadre du programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes. Les demandes pour 2019-2020 sont maintenant acceptées. Le programme Horizons Sciences appuie les emplois dans les secteurs des technologies propres en offrant des stages aux nouveaux diplômés postsecondaires en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le programme prévoit des stages qui s'adressent précisément aux Autochtones, aux jeunes de régions rurales et éloignées et aux femmes diplômés dans les domaines précédemment nommés.

Horizons Sciences collabore avec les employeurs admissibles à l'échelle du Canada, y compris les petites et moyennes entreprises, afin de leur permettre d'embaucher de nouveaux diplômés collégiaux et universitaires pour des stages dans le secteur des technologies propres et de l'environnement. Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a bonifié les droits en milieu de travail pour tous les stagiaires et a établi de nouvelles règles pour les stages, mettant fin aux stages non rémunérés en dehors des programmes scolaires et doublant le financement des stages rémunérés. En donnant un coup de pouce aux jeunes aujourd'hui, nous pouvons garantir une économie propre et prospère pour demain.

« Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes permettra à des centaines de jeunes Canadiens de partout au pays d'acquérir une expérience précieuse dans les secteurs de l'environnement, des technologies propres et de l'innovation. C'est en offrant du soutien à la prochaine génération d'intendants de l'environnement, d'innovateurs et d'entrepreneurs que nous pourrons continuer à protéger l'environnement et à faire croître l'économie. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le programme Horizons Sciences qui existe depuis plus de 20 ans a offert plus de 4 500 stages au Canada .

. Les organismes prestataires pour 2019-2020 sont BioTalent Canada, Clean Foundation (site en anglais seulement), Collèges et instituts Canada , ECO Canada et l'Association canadienne pour les Nations Unies (site en anglais seulement).

, ECO Canada et l'Association canadienne pour les Nations Unies (site en anglais seulement). Les stagiaires pourront acquérir une expérience dans le cadre de projets environnementaux d'une durée de six à douze mois.

Les employeurs peuvent obtenir un financement d'Horizons Sciences pouvant atteindre 15 000 dollars pour chaque stagiaire embauché.

pour chaque stagiaire embauché. Environ 90 p. 100 des stagiaires obtiennent un emploi à temps plein ou retournent aux études après leur stage.

Le financement fait partie d'un investissement de 600 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse à l'intention des organismes qui offrent une gamme d'activités visant à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir un large éventail de compétences et de connaissances afin de participer au marché du travail actuel et à venir.

