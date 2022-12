OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - La gestion des pêches exige une approche scientifique solide pour régénérer, accroître et conserver les populations de poissons canadiennes et mondiales pour les générations futures. Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires nationaux et internationaux pour gérer les stocks de poissons d'une manière durable, qui favorise la biodiversité et la prospérité économique.

La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) s'est réunie à Vale do Lobo, au Portugal, du 14 au 21 novembre 2022, sa première réunion de fin d'année en personne depuis trois ans. La délégation canadienne était composée de représentants de Pêches et Océans Canada, d'Affaires mondiales Canada, ainsi que d'intervenants nationaux et de partenaires autochtones.

Voici les résultats de la réunion pour le Canada :

la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle procédure de gestion du thon rouge de l'Atlantique. Cette procédure de gestion permettra de fixer des totaux autorisés des captures durables, et fondés sur des données scientifiques pour les zones de l'Atlantique Ouest et de l'Atlantique Est au cours des prochaines années;





le maintien du total autorisé des captures d'espadon de l'Atlantique Nord en 2023 à 13 200 tonnes, le quota du Canada demeurant à 1 348 tonnes, ce qui a une valeur économique positive pour les pêcheurs de l'Est du Canada;





la promotion d'une proposition de régime conjoint d'inspection visant à favoriser le respect des mesures de gestion de la CICTA en haute mer. Bien que la proposition n'ait pas reçu le soutien total dont elle avait besoin pour être adoptée, elle a reçu un large soutien et des contributions constructives de la part de nombreux membres de la CICTA, et elle pourrait être adoptée l'année prochaine après de nouvelles négociations;





la participation pour élaborer et adopter une mesure de conservation du requin-taupe bleu de l'Atlantique Sud. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de celle proposée l'an dernier par le Canada et adoptée par la CICTA, qui vise à conserver le requin-taupe bleu de l'Atlantique Nord, et elle contribuera à protéger cette espèce contre la surpêche dans tout l'océan Atlantique;





le parrainage conjoint d'une résolution sur les changements climatiques présentée par les États-Unis. La proposition demande à la CICTA d'organiser une réunion virtuelle d'experts en 2023, pour examiner les répercussions climatiques et l'action climatique pour l'ensemble des espèces et des écosystèmes de la CICTA, ainsi que les mesures qui peuvent être prises au sein de l'organisation pour améliorer sa durabilité et réduire son empreinte carbone;





le parrainage conjoint d'une proposition présentée avec succès par l'Union européenne visant à renforcer les règles existantes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les membres de la CICTA devront désormais prendre des mesures appropriées à l'encontre de leurs citoyens qui pratiquent ou soutiennent la pêche INN et les activités connexes, ou en profitent.

Le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires nationaux et internationaux, continue de fournir une approche solide et scientifique pour gérer nos pêches, afin que nous puissions continuer à conserver, à accroître, et à régénérer les populations de poissons canadiennes et mondiales pour les générations futures.

Citation

« Je suis vraiment fière du rôle que le Canada a joué à la réunion de cette année de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Le Canada a défendu vigoureusement sa position et a adopté une collaboration internationale et une approche scientifique, en vue d'assurer la durabilité des espèces de thon pour les années à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Faits en bref

La pêche au thon rouge de l'Atlantique représente environ 10 millions de dollars par an.

Le quota canadien de thon rouge de l'Atlantique Ouest en 2022 était de 559 tonnes et, en vertu de la nouvelle procédure de gestion, il sera maintenu stable pour 2023, 2024 et 2025.

2025. Le thon rouge de l'Atlantique est une espèce très migratrice qui a été suivie du Canada jusqu'au golfe du Mexique et à la mer Méditerranée.

La pêche de l'espadon de l'Atlantique Nord représente environ 13 millions de dollars par an.

La CICTA est en bonne voie pour élaborer et adopter une procédure de gestion de l'espadon de l'Atlantique Nord en 2023 qui ouvrira la voie à une gestion à plus long terme en 2024 et au-delà.

au-delà. La pêche INN est l'une des principales causes de la diminution des stocks de poissons, et de la destruction des écosystèmes marins dans le monde, et il s'agit d'une mesure de plus prise par le gouvernement du Canada pour la combattre.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2008, la pêche INN représentait jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons, toutes espèces confondues, capturés chaque année, pour une valeur comprise entre 10 et 23 milliards $ US.

