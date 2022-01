Le programme Ma rue principale du Conseil des développeurs économiques de l'Ontario et de l'Institut urbain du Canada appuie plus de 100 projets de création de lieux et 65 communautés de rues principales

OTTAWA, ON , le 12 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a célébré les premiers bénéficiaires du programme Ma rue principale lors d'un événement virtuel organisé par le Economic Developers Council of Ontario (EDCO) (en anglais seulement) et l'Institut urbain du canada (IUC).

La ministre Jaczek a souligné l'importance d'appuyer nos rues principales et nos quartiers ainsi que le rôle essentiel qu'ils jouent pour maintenir la vigueur de l'économie et le fait que cela permet aussi de réitérer l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir nos collectivités, nos entreprises et nos entrepreneurs locaux.

La ministre a félicité les bénéficiaires de le premier cycle de cette aide, notamment 106 projets de créations de lieux par l'intermédiaire du volet Activateur de la communauté. Ce programme a été conçu pour renouveler le lien entre les gens et les espaces commerciaux dans leurs quartiers en finançant des activités, des événements et des améliorations locales qui encourageront le retour de la circulation piétonnière dans les quartiers, lorsqu'il est sécuritaire de le faire.

De plus, un soutien aux 65 communautés de rues principales participant au programme Accélérateur d'entreprises locales a été annoncé. Grâce à ce programme, les collectivités de rues principales recevront du soutien avec l'embauche d'un ambassadeur local de la rue principale, des études de marché sur mesure, des analyses de données et de l'aide directe aux entreprises. Les ressources fournies par les deux volets peuvent également servir à établir des priorités pour les groupes en recherche d'équité. Une liste de tous les projets Activateurs de la communauté réussis et des collectivités liées à l'Accélérateur d'entreprises locales est disponible sur mymainstreet.ca/fr/news.

Tel qu'Annoncé en août 2021, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, a accordé au EDCO et à l'IUC un investissement de 23,25 millions de dollars pour soutenir près de 5 000 entreprises et près de 4 500 emplois dans le Sud de l'Ontario au cours des deux prochaines années.

Citations

« Le programme Mon rue principale soutient les entreprises, les collectivités et les entrepreneurs des rues principales du sud de l'Ontario en stimulant le lien entre les gens et leur collectivité en fournissant des ressources essentielles pour améliorer les pratiques commerciales et les devantures. Nos rues principales sont le cœur de nos villes, et protéger les emplois et en aidant les entreprises locales à se rétablir, nous aidons notre économie à prospérer. »

̶ L'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario

« Les projets soutenus par ce premier cycle de Ma rue principale démontrent à quel point les collectivités travaillent de manière créative pour créer des liens entre les gens et les entreprises locales, en toute sécurité et en suivant tous les protocoles. Cela nous rappelle à quel point nos lieux et nos espaces locaux peuvent être remarquables et accessibles à tous, surtout maintenant. »

- Mary W. Rowe, Présidente et chef de la direction, Institut urbain du Canada

« Les rues principales qui combinent un équilibre de création de lieux et de la diversité d'entreprise donnent lieu à des économies locales prospères. Ce projet permet aux collectivités de s'assurer que les deux sont possibles. Grâce à l'appui de l'Agence fédérale de développement pour le Sud de l'Ontario, les collectivités du Sud de l'Ontario auront les ressources nécessaires pour établir une base solide pour avancer. »

̶ Heather Lalonde, PDG, Economic Developers Council of Ontario

Quelques faits

Un partenariat entre EDCO et l'initiative Ma rue principale de l'IUC permet de fournir des ressources et du soutien pour aider les entreprises et les collectivités à revitaliser les rues principales.

Les demandes pour la deuxième année du programme Activateur de la communauté de Ma rue principale sont actuellement acceptées jusqu'au 1 er février 2022. Les municipalités intéressées, les secteurs d'amélioration des entreprises et les organismes communautaires situés dans le Sud de l' Ontario (à l'exclusion de Toronto ) sont encouragés à en apprendre davantage et à présenter leur demande à l'adresse www.mymainstreet.ca.

février 2022. Les municipalités intéressées, les secteurs d'amélioration des entreprises et les organismes communautaires situés dans le l' (à l'exclusion de ) sont encouragés à en apprendre davantage et à présenter leur demande à l'adresse www.mymainstreet.ca. EDCO assure un leadership pour améliorer le développement professionnel de ses membres, faire progresser le développement économique en tant que profession et aider les municipalités à favoriser la prospérité économique de la province de l' Ontario .

. L'IUC travaille avec les professionnels de la construction urbaine pour créer des programmes et des initiatives, effectuer des recherches et élaborer des politiques visant à promouvoir les pratiques exemplaires en matière de développement urbain.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de FedDev Ontario, a également soutenu le rétablissement urbain grâce à des investissements, dont 19 millions de dollars pour l'Initiative pour revitaliser et rétablir les rues principales de la ville de Toronto et ShowLoveTO ainsi que dans la plateforme Digital Main Street, qui a aidé les entreprises à orienter leurs activités vers le marché numérique, ce qui a donné accès à des possibilités de formation et d'emploi pour les étudiants, à des offres en ligne accrues et à une croissance des revenus.

, par l'intermédiaire de FedDev Ontario, a également soutenu le rétablissement urbain grâce à des investissements, dont 19 millions de dollars pour l'Initiative pour revitaliser et rétablir les rues principales de la ville de et ShowLoveTO ainsi que dans la plateforme Digital Main Street, qui a aidé les entreprises à orienter leurs activités vers le marché numérique, ce qui a donné accès à des possibilités de formation et d'emploi pour les étudiants, à des offres en ligne accrues et à une croissance des revenus. Depuis 2015, FedDev Ontario a fourni plus de 1,8 milliard de dollars pour appuyer près de 2 500 projets, maintenir plus de 97 000 emplois et créer plus de 40 000 emplois dans le Sud de l' Ontario .

Liens associés

Le gouvernement du Canada soutient la revitalisation des rues principales et des quartiers du Sud de l'Ontario

Ma rue principale

FedDev Ontario

Economic Developers Council of Ontario

Institut urbain du Canada

Restez branchés

Site Web : www.FedDevOntario.gc.ca

Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel L'actualité économique du Sud de l'Ontario et suivez-nous sur Twitter , Facebook, Instagram et LinkedIn pour en savoir plus sur la façon dont nous favorisons la croissance des entreprises, cultivons les partenariats et bâtissons des communautés fortes dans le Sud de l'Ontario.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Renseignements: Personnes-ressources, Jeffrey Woodland, Conseiller en communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Allison Watson, Relations avec les médias FedDev Ontario, [email protected]