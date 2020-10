OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, célèbre le 75e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en compagnie de Sonny Perdue, secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, du Dr Qu Dongyu, directeur général de la FAO et de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

En 1945, lors d'une conférence présidée à Québec par le futur premier ministre du Canada Lester Pearson, la FAO a été officiellement établie en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour diriger les efforts déployés à l'échelle internationale dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde.

Aujourd'hui, la FAO travaille dans plus de 130 pays pour assurer la sécurité alimentaire de tous et veiller à ce que les gens aient accès à des aliments salubres de grande qualité. Le Canada est membre de la FAO depuis ses tout débuts et collabore avec celle-ci pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier l'élimination de la faim.

Dans le cadre de l'engagement qu'il a pris à l'égard d'un système alimentaire sûr et durable, le gouvernement du Canada a annoncé, le 17 octobre 2019, la toute première Politique alimentaire pour le Canada. Cette politique est la feuille de route vers un système alimentaire canadien plus sain et durable, un système qui s'appuie sur le programme ambitieux du gouvernement, qui consiste à stimuler la croissance des entreprises agricoles et alimentaires tout en répondant à la demande d'aliments sains et salubres au pays et à l'étranger. Cette politique est un élément essentiel qui vient compléter la vision de la FAO pour la création d'un système alimentaire mondial durable sur les plans environnemental, économique et social.

« Le 75e anniversaire de la FAO est une étape importante, car c'est la célébration de 75 années de réalisations visant à réduire la pauvreté et la faim dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes aux prises avec une pandémie, et il est plus important que jamais de continuer à faire front commun pour renforcer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale afin d'aider les gens vulnérables à accéder à des aliments sains et nutritifs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est au Château Frontenac à Québec que s'est tenue la première conférence de la FAO le 16 octobre 1945. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec s'est appuyé sur ces origines historiques pour tisser des liens encore plus étroits avec l'organisation. Le partenariat entre mon ministère et la FAO visant à renforcer la résilience aux changements climatiques dans deux pays francophones, le Sénégal et Haïti, en est un bon exemple. Ce projet de collaboration témoigne du leadership et de l'expertise du Québec en matière de sécurité alimentaire et d'agriculture durable, notamment dans le monde francophone. »

- Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très heureux de voir que nos gouvernements travaillent tous dans un but commun : produire plus, produire mieux et produire localement. L'accès à la nourriture et l'accès à des aliments nutritifs et de qualité restent un défi, même au 21e siècle. Dans le monde entier, la pandémie de COVID-19 met à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement alimentaire, notamment sa résistance et sa capacité d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Le Québec a réussi à s'adapter à la situation. Nous avons même été en mesure d'exporter davantage de nourriture à nos partenaires étrangers. Malgré tout, nous réussissons à transformer cette crise en une occasion de mettre en place et même d'accélérer les mesures et les investissements nécessaires au développement durable du secteur bioalimentaire. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est une institution spécialisée des Nations Unies qui dirige la lutte contre la faim à l'échelle mondiale.

La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre de chaque année, soit le jour de la création de la FAO en 1945. Le thème de cette année est « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble. Agir pour l'avenir. »

