VICTORIA, BC, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à donner un nouveau souffle à son industrie maritime de classe mondiale, et à s'assurer que les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne disposent de l'équipement, dont ils ont besoin pour accomplir leur travail important, notamment en appuyant la recherche scientifique sur nos océans et nos écosystèmes marins.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, ainsi que le commissaire de la Garde côtière canadienne, Monsieur Mario Pelletier, ont accueilli le nouveau navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) John Cabot, tout juste construit, au sein de la flotte de la Garde côtière. La livraison de ce troisième et dernier navire hauturier de sciences halieutiques (NHSH), ainsi que l'acceptation du NGCC Sir John Franklin et du NGCC Capt Jacques Cartier en 2019, marquent l'achèvement de la première classe de grands navires construits et livrés dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Il s'agit d'une étape importante dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière, tout en soutenant l'innovation technologique canadienne, et en créant des emplois et de la prospérité dans de nombreuses collectivités à travers le pays.

Construits au Canada par les chantiers navals Seaspan, ces navires permettront aux scientifiques de Pêches et Océans Canada de travailler avec le meilleur équipement possible pour mener à bien leur travail vital sur les ressources halieutiques, les autres espèces marines et leur environnement. Les NHSH soutiendront également les interventions environnementales et les opérations de recherche et de sauvetage, contribuant ainsi à assurer la sécurité maritime et la protection de l'environnement, qui sont également des éléments clés du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada.

La Stratégie nationale de construction navale fournit aux scientifiques de la Garde côtière canadienne et de Pêches et Océans Canada les navires dont ils ont besoin, pour garantir que nos eaux soient plus sécuritaires, plus propres, et plus saines pour tous les Canadiens. Le NGCC John Cabot quittera bientôt la côte ouest pour rejoindre sa base à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« La Stratégie nationale de construction navale permet de disposer d'une flotte de navires solide et efficace pour servir et protéger les Canadiens pendant les années à venir. Avec la livraison aujourd'hui du NGCC John Cabot, nous marquons l'achèvement de la première classe de navires construits dans le cadre de la Stratégie et les tout premiers navires canadiens conçus et construits spécialement pour la recherche, la science, et la surveillance des pêches hauturières. Félicitations aux chantiers navals Seaspan, aux travailleurs qui ont construit le navire, et à tous ceux qui ont contribué à ce grand jour. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui, avec la livraison du NGCC John Cabot, le projet de navires hauturiers de sciences halieutiques devient le premier projet de grand navire réalisé dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Je tiens à féliciter toute l'équipe des chantiers navals Seaspan, pour son travail acharné et son dévouement à cet important projet. Le gouvernement continuera de travailler avec les chantiers navals canadiens pour doter les membres de la Garde côtière canadienne d'une flotte moderne, tout en générant des avantages économiques pour les Canadiens. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le NGCC John Cabot est un ajout important à notre flotte. Ce navire permettra à nos scientifiques de continuer à effectuer d'importants travaux de recherche pour mieux comprendre les écosystèmes marins du Canada. Félicitations aux travailleurs qualifiés des chantiers navals Seaspan pour leur travail exceptionnel dans la mise en service de ce navire, ainsi que de ses navires jumeaux, le NGCC Sir John Franklin et le NGCC Capt Jacques Cartier. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes fiers de voir le NGCC John Cabot entrer en service pour entamer ses importantes missions scientifiques, aux côtés de ses navires jumeaux, le NGCC Sir John Franklin et le NGCC Capt Jacques Cartier. Avec notre partenaire de la Garde côtière canadienne, nous avons non seulement livré la première classe de grands navires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, mais nous avons également montré à quoi ressemblent l'excellence et le travail d'équipe. Au nom des 2 700 employés des chantiers navals Seaspan et de nos centaines de partenaires et fournisseurs dans tout le Canada, nous vous félicitons. »

Mark Lamarre, président-directeur général, chantiers navals Seaspan

Faits en bref

Les navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) correspondent à la première classe de grands navires construits par les chantiers navals Seaspan, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui ne sont pas destinés au combat. Le NGCC Sir John Franklin a été livré à la Garde côtière canadienne en juin 2019 et le NGCC Capt Jacques Cartier en novembre 2019. Ces deux navires sont désormais principalement dédiés à des missions scientifiques.

a été livré à la Garde côtière canadienne en juin le NGCC en novembre 2019. Ces deux navires sont désormais principalement dédiés à des missions scientifiques. La construction du NGCC John Cabot a commencé en février 2017. Le navire a été lancé à Vancouver le 6 juillet 2020. Son port d'attache est situé à St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador . Il est prévu d'entamer des missions scientifiques en avril 2021

a commencé en février 2017. Le navire a été lancé à le 6 juillet 2020. Son port d'attache est situé à , Terre-Neuve-et- . Il est prévu d'entamer des missions scientifiques en avril 2021 Les nouveaux NHSH remplaceront les navires actuels de la Garde côtière sur les côtes est et ouest du Canada , et fourniront une plateforme moderne pour la recherche scientifique indispensable. Ces navires seront également en mesure de soutenir les fonctions de recherche et sauvetage, et d'intervention environnementale, à tout moment en cas de besoin.

, et fourniront une plateforme moderne pour la recherche scientifique indispensable. Ces navires seront également en mesure de soutenir les fonctions de recherche et sauvetage, et d'intervention environnementale, à tout moment en cas de besoin. Les nouveaux navires soutiendront la recherche scientifique, en permettant de :

réaliser des études sur les populations de poissons et des relevés acoustiques sur les poissons et les invertébrés,



recueillir de l'information sur l'abondance et la distribution des espèces marines,



recueillir des données sur les écosystèmes marins et les répercussions de l'activité humaine sur les ressources halieutiques et la santé des écosystèmes.

La Stratégie nationale de construction navale est un engagement à long terme en faveur de la construction navale nationale, qui ne se limite pas à la construction de navires. Elle vise à revitaliser et à redynamiser une industrie maritime de classe mondiale qui soutient l'innovation technologique canadienne et apporte des emplois et de la prospérité à de nombreuses collectivités dans tout le pays.

