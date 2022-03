Grâce au travail acharné de nombreux partenaires communautaires et à un investissement de 7,5 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement du Canada, ce bâtiment, situé au 122, chemin Baseline Ouest, offre aux résidents de London et à leurs familles en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver un logement sûr, stable et abordable. Ce bâtiment comprend des logements d'une, de deux et de trois chambres.

Des investissements continus dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront les collectivités de tout le Canada, y compris London, à bâtir un avenir meilleur en créant plus d'emplois dans les secteurs de la construction et du logement, à assurer la croissance de la classe moyenne et à se rapprocher de notre but qui consiste à éliminer l'itinérance chronique à l'échelle du pays.

Citations :

« Le fait de voir ce complexe de logements ouvrir ses portes et d'aider déjà les personnes et les familles à risque à reprendre leur vie en main est exactement ce que le gouvernement s'efforce d'accomplir partout au pays, surtout à un moment où le logement est si important pour notre bien-être. C'est l'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous avons vu comment le COVID-19 a exacerbé les problèmes actuels de logement et d'itinérance, et si le gouvernement du Canada n'agit pas d'urgence, la pandémie pourrait entraîner une augmentation spectaculaire de l'itinérance. Créer rapidement une offre de logements pour répondre à cette crise du logement est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement partout au pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables pour des milliers de personnes et de familles vulnérables. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord

« Tout le monde a droit à un chez-soi sûr. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque l'ouverture de ce nouveau complexe domiciliaire aura d'énormes répercussions sur les citoyens les plus vulnérables qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Les logements abordables sont rares dans notre région. Ces nouveaux logements feront une réelle différence pour mettre fin au cycle de l'itinérance à London. » - Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« Le conseil municipal de London a fait des investissements historiques dans le cadre de sa « Feuille de route pour la construction de 3 000 logements abordables ». Les habitants de London comprennent qu'il s'agit d'un problème qui nous touche tous, directement ou indirectement, et que nous devons tous nous engager à résoudre. En fin de compte, aucune municipalité ne peut le faire seule. C'est pourquoi les partenariats comme ceux que nous entretenons avec le gouvernement fédéral et l'Initiative de logement rapide sont si essentiels. En plus de changer des vies, ces investissements sauvent des vies. » - Ed Holder, maire de London

Faits en bref :

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'ICRL était un programme de 1 milliard de dollars, initialement lancé en octobre 2020, qui aide à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. La première phase a été un succès, et 1,5 milliard de dollars ont été ajoutés au programme dans le budget de 2021. Cet investissement a été séparé en deux volets :

investissement a été séparé en deux volets : le volet des villes : un financement de 500 millions de dollars pour les municipalités de partout au Canada ;

;

le volet des projets : un financement de 1 milliard de dollars sera attribué à des demandes admissibles ayant été soumises durant la période initiale de demande de l'ICRL, l'automne dernier, mais qui n'ont pas encore été financées.

Près de 33 % du financement combiné de l'ICRL a été consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

