Le gouvernement du Canada célèbre l'inauguration du nouveau Buhler Centre

WINNIPEG, MB, le 12 août 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La Siloam Mission a inauguré un nouvel établissement offrant des services élargis et intégrés, y compris une maison d'hébergement agrandie comportant une zone distincte pour les femmes qui vivent l'itinérance.

Aujourd'hui, à Winnipeg, Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que des partenaires provinciaux et municipaux ont inauguré le nouveau Buhler Centre.

Le nouveau Buhler Centre ajoute 54 000 pi2 d'espace où l'on trouve notamment un centre de santé agrandi et plus d'espace pour les services de santé mentale, de préparation à l'emploi et de soutien spirituel. Non seulement l'immeuble s'agrandit-il, mais il permet également de réorganiser les services de la Siloam Mission pour en faire une installation plus intégrée et accessible afin de mieux servir la collectivité.

La Siloam Mission a atteint son objectif de 19 millions de dollars pour la campagne de capitalisation « Make Room » en mai. Les principales contributions comprennent un investissement de 2,2 millions de dollars de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), un investissement conjoint de 3 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement du Manitoba, un financement supplémentaire administré par la Ville de Winnipeg et un don de 3 millions de dollars de Bonnie et John Buhler - le plus important don privé de l'histoire de la Siloam Mission.

La campagne Make Room a été lancée officiellement en août 2017, et les travaux d'agrandissement ont été inaugurés en février 2018. Bien que le Buhler Centre offre des espaces nouveaux et plus grands pour de nombreux programmes et services, la plupart fonctionnent à une capacité réduite et avec une prestation de services modifiée en raison de la pandémie de COVID-19.

Citations :

« Le Centre Buhler nous démontre à tous comment le leadership personnel, l'esprit communautaire et la coopération contribuent à construire un Manitoba qui assure la sécurité, la santé et la dignité de tous. » - L'honorable Janice Filmon, lieutenante-gouverneure du Manitoba

« C'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, appuie des organismes comme la Siloam Mission afin que, collectivement, nous soyons mieux outillés pour sortir de l'itinérance les populations vulnérables de toutes races, de tous âges et de tous genres. » Je suis heureux d'être ici pour célébrer l'inauguration d'un centre qui accueillera des femmes, des hommes et des membres de la communauté LGBTQ2 à risque d'itinérance dans la ville de Winnipeg. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud

« C'est une journée enthousiasmante pour Siloam Mission et pour tous les Manitobains qui ont vu ce que cette organisation a accompli pendant plus de trois décennies en aidant nos citoyens les plus vulnérables en leur fournissant des repas, des vêtements, des conseils, un abri et d'autres services. Au nom du premier ministre Brian Pallister et de la province du Manitoba, je suis ravie de vous féliciter pour l'ouverture de l'agrandissement du centre Buhler, qui comprend plus de lits et des lits dédiés aux femmes, si importants pour garantir que personne ne soit refusé pendant la crise de santé publique actuelle. Notre gouvernement est fier d'avoir investi 3 millions de dollars pour soutenir cet agrandissement, en plus d'engager des fonds de fonctionnement pour aider la Siloam Mission à poursuivre sa réponse à la pandémie COVID-19. Siloam Mission est une inspiration pour les Manitobains grâce à son travail continu en faveur des plus vulnérables d'entre nous. » - L'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles et vice-première ministre du Manitoba

« C'est formidable de voir ce projet achevé grâce aux généreux donateurs et à un partenariat entre les trois niveaux de gouvernement. Siloam Mission est une organisation exceptionnelle qui fournit des soins empreints de compassion aux personnes qui sont sans abri et la ville de Winnipeg leur est reconnaissante de leurs efforts. » - Brian Bowman, maire de Winnipeg

« En cette période difficile, l'ouverture du Buhler Centre nous permet de continuer à servir les personnes les plus vulnérables de notre ville et d'accorder la priorité à la sécurité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos merveilleux donateurs et partenaires des trois ordres de gouvernement. Le Buhler Centre ne serait pas là sans l'aide des gouvernements du Canada et du Manitoba, de la Ville de Winnipeg, des nombreux donateurs à notre campagne de capitalisation Make Room et, bien sûr, de Bonnie et John Buhler. » Jim Bell, directeur général de la Siloam Mission

« Chaque année, de plus en plus d'hommes et de femmes viennent à la Siloam Mission pour obtenir de l'aide. Nous avons lancé la campagne parce que la Siloam Mission atteignait sa capacité d'aider avec les ressources dont elle disposait. Mais le moment choisi pour inaugurer cet agrandissement est encore plus critique que nous l'avions prévu - le Manitoba a besoin de la Siloam Mission et des services qu'elle offre maintenant plus que jamais. » Garth Manness, président de la campagne de capitalisation Make Room

Faits en bref :

Parmi les nouveaux lits, 9 seront entièrement accessibles et 28 seront destinés aux femmes et aux enfants.

Le projet d'agrandissement vise à réaliser des économies d'énergie de 29 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNEB) - Canada 2015.

2015. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, des secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Eritou, Bureau du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-864-0682, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-737-4029, [email protected]; Luke Thiessen, Gestionnaire des communications, Siloam Mission, 204-956-4344 (poste 2602), 204-355-8765 (cellulaire), [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca