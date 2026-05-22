MARY'S HARBOUR, NL, le 22 mai 2026 /CNW/ - On procédera à l'installation de nouvelles conduites d'aqueduc et d'égout sur le chemin Lodge Bay, à Mary's Harbour, grâce à un investissement conjoint fédéral, provincial et municipal de plus de 1,5 million de dollars.

Ce projet consiste à ajouter plus de 300 mètres de nouvelles conduites d'eau et d'égout le long du chemin Lodge Bay. Les nouvelles infrastructures d'aqueduc et d'égout permettront la construction de six logements supplémentaires qui seront raccordés au réseau d'aqueduc municipal.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« En partenariat avec Terre-Neuve-et-Labrador, nous améliorons les infrastructures et créons de futures possibilités de logement au Labrador. Le prolongement des conduites d'eau et d'égout sur le chemin Lodge Bay ouvrira la voie à la construction de nouveaux logements et permettra une croissance démographique durable à Mary's Harbour. »

Philip Earle, député de Labrador

« Chaque fois que nous investissons dans des projets d'infrastructures municipales, nous investissons dans les personnes qui en dépendent, dont bon nombre habitent dans les régions rurales de notre province. Je suis ravi que ces conduites d'aqueduc et d'égout supplémentaires à Mary's Harbour permettront la construction de nouveaux logements dans la municipalité. »

L'honorable Barry Petten, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« La Municipalité de Mary's Harbour est très reconnaissante de cet investissement réalisé dans le cadre du programme de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. Ce projet témoigne d'un solide partenariat entre les administrations fédérale, provinciale et municipale, qui travaillent de concert pour renforcer les infrastructures et améliorer la qualité de vie de nos résidents. Ce financement contribuera à soutenir la croissance à long terme et la durabilité de notre communauté, tout en garantissant que Mary's Harbour demeure un endroit formidable où vivre, travailler et élever une famille. »

Alton Rumbolt, maire de Mary's Harbour

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 781 538 $ dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement provincial fournit 625 230 $ dans ce projet et la contribution de la Municipalité de Mary's Harbour s'élève à 156 308 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancé le 14 septembre 2025, l'organisme Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada, chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti des terres publiques, des outils financiers souples et des méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison des logements.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des Autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à: Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]