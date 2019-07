Le gouvernement du Canada attribue un contrat visant l'acquisition de quatre barges d'acier

GATINEAU, QC, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir à la Marine royale canadienne l'équipement dont elle a besoin pour accomplir son travail important, tout en stimulant l'emploi et le développement économique à l'échelle du pays.

À la suite d'un processus ouvert et concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom des Forces armées canadiennes, a attribué un contrat d'une valeur de 1 996 439 $ à la Canadian Maritime Engineering Ltd. de Port Alberni, en Colombie-Britannique, visant l'acquisition de quatre barges d'acier pour la Base des Forces canadiennes Esquimalt en Colombie-Britannique. Le contrat comprend également un dossier complet de données techniques, la formation et la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Ces barges d'acier permettront de réaliser divers types de maintenance sur les navires. Elles remplaceront les six barges en bois existantes.

Ce contrat permettra de maintenir au moins neuf emplois et d'en créer quatre autres à la Canadian Maritime Engineering Ltd. et ses sous-traitants.



« Notre gouvernement fournit aux femmes et aux hommes de la Marine royale canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur travail important. L'attribution de ce contrat est un excellent exemple de la Stratégie nationale de construction navale en action, parce qu'il en découlera des occasions intéressantes pour les entreprises et la population de tout le pays, y compris ici même en Colombie‑Britannique. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Grâce à notre politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, nous fournissons aux femmes et aux hommes des Forces armées canadiennes l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir le travail important que nous leur demandons. Les barges sont un élément essentiel de la flotte de la Marine, et ce contrat pour quatre barges en acier facilitera l'entretien de ses navires afin d'assurer la disponibilité opérationnelle de sa flotte. »

L'honorable Harjit Sajjan

Ministre de la Défense nationale

Les quatre barges doivent être livrées le long de l'Installation de maintenance de la Flotte Cape Breton, au port d' Esquimalt , dans les dix-huit mois suivant la date d'attribution du contrat.

, dans les dix-huit mois suivant la date d'attribution du contrat. Les quatre nouvelles barges d'acier seront robustes, à faible niveau de maintenance et à faible tirant d'eau, auront une longueur de 12 à 15 mètres, et posséderont un pont de travail exempt de tout obstacle de 75 mètres carrés.

Marine royale canadienne

Canadian Maritime Engineering Ltd. (lien en anglais uniquement)

Contrat attribué pour l'acquisition de quatre barges en acier

