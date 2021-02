VICTORIA, BC, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada veille à ce que la Garde côtière canadienne (GCC) ait les navires dont elle a besoin pour assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables canadiennes, tout en générant d'importantes retombées économiques pour les collectivités de tout le pays.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la GCC, un contrat de 17,3 millions de dollars à Allied Shipbuilders Limited, de North Vancouver (Colombie-Britannique), pour l'exécution de travaux qui prolongeront la durée utile du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Sir Wilfred Grenfell.

Au terme de ces travaux, le navire sera en mesure d'exécuter un plus large éventail de tâches, entre autres le mouillage de bouées et la conduite d'opérations de recherche et de sauvetage. Les travaux consisteront notamment à peindre la coque et le pont, à moderniser l'équipement et les réseaux de navigation, à installer une nouvelle cale et une nouvelle écoutille, à remplacer les propulseurs, à modifier le système de ballast et à installer de nouvelles machines.

Ce contrat a été attribué dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie nationale de construction navale, qui offre régulièrement des occasions d'affaires aux chantiers navals et aux fournisseurs de tout le pays. Le contrat permettra de créer ou de maintenir jusqu'à 140 emplois.

Citations

« La Stratégie nationale de construction navale continue de stimuler l'économie canadienne par la création et le maintien d'emplois dans le secteur maritime, tout en permettant d'entretenir les flottes fédérales. Grâce à ce contrat, le NGCC Sir Wilfred Grenfell pourra faire l'objet d'améliorations qui permettront à la Garde côtière canadienne de poursuivre son important travail sur la côte ouest. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Présente d'un océan à l'autre, la Garde côtière canadienne accomplit des tâches essentielles allant du déglaçage aux missions de recherche et de sauvetage. Il est crucial que ses membres disposent d'un équipement moderne et des plus efficaces pour répondre aux exigences de leur travail. Nous sommes fiers d'annoncer que la durée utile du NGCC Sir Wilfred Grenfell sera prolongée dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, et ce, grâce au savoir-faire d'Allied Shipbuilders. Ce contrat permettra de créer jusqu'à 140 bons emplois pour la population canadienne, en plus de contribuer à la restauration d'une partie vitale de la flotte de la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Les travaux commenceront en février 2021 par le remorquage du navire jusqu'aux installations du fournisseur situées à North Vancouver, en Colombie-Britannique, en vue d'y être mis en cale sèche. Les travaux se poursuivront jusqu'à la mi-juillet 2021. Le navire sera inspecté par les organismes de réglementation maritime compétents.

Le NGCC Sir Wilfred Grenfell est stationné à Victoria, en Colombie-Britannique. Il dessert la côte ouest.

Le navire a été construit en 1985 par Marystown Shipyard à Terre-Neuve-et-Labrador. Destiné initialement à être un navire de soutien extracôtier, il a été converti en navire de recherche et de sauvetage par la GCC et est passé au service de celle-ci en décembre 1987.

En 1994, le navire a joué un rôle important dans le conflit de pêche appelé la guerre du flétan noir dans l'océan Atlantique.

Les contrats que le gouvernement du Canada avait attribués en date de décembre 2020 à l'échelle du pays, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, totalisaient plus de 17,34 milliards de dollars, dont environ 7,95 milliards de dollars correspondent aux contrats attribués dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie.

Le NGCC Sir Wilfred Grenfell a été baptisé en l'honneur de Sir Wilfred Thomason Grenfell (1865 - 1940), un missionnaire médical qui a œuvré à Terre-Neuve-et-Labrador et à qui on doit notamment la création d'hôpitaux, d'orphelinats, de centres d'aide sociale, de navires-hôpitaux et d'écoles.

Liens connexes

