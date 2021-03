GATINEAU, QC, le 18 mars 2021 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada veille à ce que la Garde côtière canadienne ait les navires dont elle a besoin pour assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables canadiennes, tout en créant des emplois et en générant des retombées économiques pour les collectivités de tout le pays.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la Garde côtière canadienne, un contrat de 20,7 millions de dollars à NewDock St. John's Dockyard Limited, de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), pour l'exécution de travaux qui prolongeront la durée utile des navires de la Garde côtière canadienne (NGCC) Cape Roger et Cygnus. Ces 2 navires effectuent des missions de patrouille extracôtière à l'appui de la surveillance internationale des pêches et peuvent participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d'intervention environnementale sur la côte Est du Canada.

Les travaux en question consisteront à effectuer des inspections réglementaires, à installer une nouvelle grue sur chacun des 2 navires, à sabler la coque et à en refaire le revêtement, à remplacer et à remettre à neuf les équipements électriques, à réviser divers composants et à remplacer la tuyauterie, le placage de la coque et l'acier du pont.

Ce contrat est attribué dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie nationale de construction navale, qui vise à faire en sorte que le Canada dispose d'une flotte de navires sécuritaires et efficaces en mesure de servir et de protéger la population canadienne pour les années à venir, tout en offrant régulièrement des occasions d'affaires aux chantiers navals et aux fournisseurs de tout le pays. Le contrat permettra de créer ou de maintenir jusqu'à 40 emplois.

Citations

« Avec la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement fournit aux membres de la Garde côtière canadienne les navires dont ils ont besoin pour accomplir leur travail important au service de la population canadienne. La Stratégie continue d'offrir des possibilités intéressantes à l'industrie maritime canadienne en générant des emplois et des occasions d'affaires ici même, à Terre-Neuve-et-Labrador, et en favorisant la croissance économique dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les membres de la Garde côtière canadienne jouent un rôle indispensable : ils veillent à ce que nos océans restent propres, sains et sécuritaires d'une rive à l'autre, à longueur d'année. Pour les soutenir à cet égard, notre gouvernement doit être en mesure de leur fournir de l'équipement et des ressources à la fine pointe de la technologie. Grâce à la prolongation de la durée utile du NGCC Cape Roger et du NGCC Cygnus, les membres de la Garde côtière canadienne pourront continuer d'apporter leur contribution essentielle au développement durable de l'économie bleue du Canada. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le NGCC Cape Roger et le NGCC Cygnus sont stationnés à St. John's , à Terre-Neuve-et-Labrador.

, à Terre-Neuve-et-Labrador. Les travaux de prolongation de la durée utile des navires se dérouleront en 2 périodes de 5 mois. Les travaux visant le NGCC Cape Roger commenceront en mai 2021, tandis que ceux visant le NGCC Cygnus commenceront en novembre 2021.

Les contrats que le gouvernement du Canada a attribués en date de décembre 2020 à l'échelle du pays, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, totalisent plus de 17,34 milliards de dollars, dont environ 5,65 milliards de dollars (ou 32,6 %) correspondent aux contrats attribués à des entreprises du Canada atlantique, y compris de petites et moyennes entreprises comptant moins de 250 employés à temps plein.

a attribués en date de décembre 2020 à l'échelle du pays, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, totalisent plus de 17,34 milliards de dollars, dont environ 5,65 milliards de dollars (ou 32,6 %) correspondent aux contrats attribués à des entreprises du atlantique, y compris de petites et moyennes entreprises comptant moins de 250 employés à temps plein. Le NGCC Cape Roger et le NGCC Cygnus sont des navires de patrouille extracôtiers capables d'effectuer diverses missions, notamment des patrouilles extracôtières à l'appui de la surveillance des pêches. Ils peuvent également participer aux opérations de recherche et de sauvetage et d'intervention environnementale en mer, au besoin.

Le NGCC Cape Roger porte le nom d'un cap situé sur le côté ouest de la baie Placentia, sur l'île de Terre-Neuve. Il a été mis en service au sein de la Garde côtière canadienne en août 1977.

Le NGCC Cygnus doit son nom à la constellation du Cygne dans l'hémisphère nord, qui est aussi parfois appelée la Croix du Nord. Dans la mythologie grecque, Cycnos (Cygnus en latin) est le fils de Poséidon, le dieu de la mer.

