Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la fourniture de remorques utilitaires sur mesure dans le cadre du Plan de protection des océans

GATINEAU, QC, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada fournit à la Garde côtière canadienne l'équipement dont elle a besoin pour assurer la sécurité et l'accessibilité des côtes et des voies navigables du Canada.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la Garde côtière canadienne, un contrat de 2 millions de dollars à l'entreprise J & J Trailers Manufacturers and Sales Inc., de Scarborough (Ontario), pour la fourniture de 24 remorques utilitaires.

Ce contrat englobe les coûts liés à la construction des remorques, à la gestion du projet, à l'ingénierie, aux essais, à la certification, à la mise en service et à la livraison des remorques à 19 lieux différents du Canada situés en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Garde côtière canadienne utilisera ces remorques pour intervenir en cas de déversements d'hydrocarbures en mer ou d'autres incidents impliquant la contamination de l'environnement. Ces remorques lui permettront en outre d'entreposer et de transporter l'équipement d'intervention environnementale, comme des génératrices, des barrages rideaux et des réservoirs. De plus, chaque remorque utilitaire comprendra un espace de travail ergonomique que le personnel pourra utiliser sur le lieu d'un incident.

Ce contrat permettra de créer ou de maintenir jusqu'à 16 emplois.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger nos côtes et nos voies navigables dans le cadre du Plan de protection des océans. Je suis très reconnaissante du travail incroyable des membres de la Garde côtière canadienne, laquelle protège la population canadienne et nos écosystèmes. Grâce à ce contrat, ils disposeront de l'équipement nécessaire pour intervenir efficacement en cas de déversement. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le Canada a le plus long littoral au monde, et notre gouvernement veille à ce que les hommes et les femmes de la Garde côtière canadienne puissent passer à l'action et intervenir rapidement sur tout éventuel incident environnemental sur l'eau. Des investissements comme celui-là, dans le cadre du Plan de protection des océans, permettront de rendre les océans du Canada plus sûrs, plus propres et plus sains pour aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref



L'entrepreneur aura jusqu'à l'hiver 2021 pour livrer les remorques.

Chaque remorque comprendra un système de freinage hydraulique/électrique, un compartiment électrique central et un système de distribution, de l'équipement de communication radio, des dispositifs de chauffage et de refroidissement, de l'éclairage intérieur et extérieur, ainsi que des étagères et des supports d'arrimage pour l'entreposage de l'équipement.

Le contrat comprend une option permettant l'achat d'au plus 18 unités supplémentaires.

Le Plan de protection des océans a été lancé en 2016. Il vise à protéger le milieu marin du Canada, ainsi qu'à assurer la sécurité et la propreté des eaux et des côtes canadiennes aujourd'hui et pour les générations futures, comme le gouvernement s'y est engagé.

Liens connexes

Plan de protection des océans

J & J Trailers Manufacturers and Sales Inc. (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca