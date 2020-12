Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé qu'un contrat a été attribué à Pomerleau inc., pour la construction d'une nouvelle installation destinée à recevoir la collection d'artefacts de Parcs Canada. À la suite d'un appel d'offres accessible et concurrentiel lancé par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), ce contrat de construction de 42 millions de dollars veillera à ce qu'environ 25 millions d'artefacts soient protégés pour les générations futures.

L'installation de 8 200 m2, située à Gatineau, au Québec, abritera 25 millions d'objets archéologiques et historiques dans une installation spécialement conçue à cette fin qui permettra la protection et la conservation de la collection dans des conditions d'entreposage et environnementales optimales. En outre, les peuples autochtones, les chercheurs, les institutions et les groupes communautaires de tout le pays y auront accès à la collection en un seul endroit.

Cet investissement soutient l'économie et la création d'emplois. La construction commencera sous peu et devrait se terminer en 2023.

« Les artefacts historiques sont irremplaçables et nous relient aux lieux, aux personnes et aux événements qui ont façonné l'histoire du Canada. Cet important investissement de 42 millions de dollars d'aujourd'hui, permettra d'assurer la protection de cette importante collection pour les générations à venir, tout en renforçant la capacité de Parcs Canada à faire connaître l'histoire de ces objets aux Canadiens par des moyens nouveaux et novateurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Cette nouvelle installation, située dans la ville de Gatineau, offrira les conditions d'entreposage et environnementaux nécessaires pour conserver ces importants fragments de l'histoire commune du Canada. En outre, l'installation servira de bâtiment modèle, en incorporant des normes de construction durable et écoénergétique, et elle permettra d'atteindre zéro émission de carbone grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables. »

Steven MacKinnon,

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et député de Gatineau

« C'est un privilège de construire une infrastructure d'une telle importance du point de vue culturel, qui contribuera à préserver la riche histoire du Canada. En tant qu'entreprise ayant des racines canadiennes solides et profondes, nous sommes fiers de travailler avec Parcs Canada et nos partenaires pour fournir une installation qui reflétera les conditions environnementales et les mesures de sécurité qu'exige la préservation de notre patrimoine culturel. »

Patrick Hebert,

Vice-président régional - Ottawa, Pomerleau

SPAC et Parcs Canada ont travaillé en collaboration au processus d'approvisionnement pour les contrats de conception et de construction. SPAC gère le projet au nom de Parcs Canada et sera chargé de superviser la construction du bâtiment.

La conception a été élaborée par Moriyama et Teshima Architects ( Ottawa , Toronto ) et NFOE Architects (Montréal) dans le cadre d'un projet architectural conjoint.

, ) et NFOE Architects (Montréal) dans le cadre d'un projet architectural conjoint. Parcs Canada assure la garde d'environ 31 millions d'objets historiques et archéologiques, qui représentent plus de 11 000 ans d'histoire humaine. Parmi les objets confiés à Parcs Canada, 25 millions d'objets archéologiques et historiques seront hébergés dans la nouvelle installation.

Tout au long de ce processus, Parcs Canada a collaboré avec ses partenaires et toutes les parties intéressées, y compris les collectivités autochtones, concernant l'accès, l'entretien et la gestion de cette importante collection.

Les objets actuellement exposés dans les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux, ainsi que les objets prêtés à des organisations partenaires, resteront dans ces lieux et ne seront pas transférés dans la nouvelle installation.

