Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la construction d'un nouvel immeuble de l'Agence du revenu du Canada à St. John's

Un lieu de travail moderne et durable qui renforcera la prestation des services et appuiera les employés

ST. JOHN'S, NL, le 10 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en place des infrastructures modernes, efficaces et durables qui faciliteront la prestation de services publics essentiels à la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de 121,6 millions de dollars (TVH comprise) à Pomerleau Inc., pour la construction d'un nouvel immeuble fédéral qui accueillera les employés de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

Cette nouvelle propriété de l'État située au 80, promenade Kelsey, à St. John's, offrira des locaux modernes, accessibles et adaptés aux besoins de l'ARC qui faciliteront le travail de son personnel et l'exécution de ses programmes dans la région.

Conformément à la politique « Achetez canadien », le contrat comprend des dispositions exigeant que la priorité soit donnée aux fournisseurs et aux matériaux canadiens tout au long du projet. Il en résultera des occasions de travail pour les corps de métier locaux, ce qui favorisera des carrières bien rémunérées.

Les travaux de construction commenceront cet été et devraient prendre fin en 2029.

Cet investissement témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à renforcer les services publics, à soutenir les employés et à mettre en place des infrastructures modernes et durables pour la population canadienne.

Citations

« Avec cet investissement à St. John's, nous faisons un choix clair : investir dans nos services publics, soutenir les emplois d'ici et faire travailler les entreprises canadiennes. En modernisant les installations de l'Agence du revenu du Canada et en privilégiant les fournisseurs et les matériaux canadiens, nous bâtissons une économie plus forte tout en offrant de meilleurs services aux Canadiennes et aux Canadiens. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« C'est avec plaisir que l'Agence du revenu du Canada marque cette étape importante. En fournissant à notre personnel un milieu de travail moderne, accessible et collaboratif, nous renforçons notre capacité à offrir des services de haute qualité, à appuyer l'observation et à répondre à l'évolution des besoins de la population canadienne. Cet investissement représente notre engagement à long terme envers notre personnel et la population de la Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que notre engagement à fournir des services publics de manière efficace pendant de nombreuses années à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Finances et du Revenu national

« Un nouvel immeuble fédéral ici à St. John's se traduit par de bonnes occasions pour les gens de métier locaux et un espace moderne pour les fonctionnaires, leur permettant de fournir un service de premier ordre à la population de cette province. C'est le genre d'investissement qui permet de conserver de bons emplois et de bonnes personnes à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que de bâtir des collectivités fortes. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches et député de St. John's-Est

Les faits en bref

Le contrat pour la conception de ce nouvel immeuble, dont la valeur est estimée à environ 8,8 millions de dollars, a été attribué au cabinet Moriyama & Teshima Architects le 30 novembre 2023.

Ce projet cadre avec la Stratégie pour un gouvernement vert, qui vise à réduire les émissions de carbone et à renforcer la résilience climatique des immeubles.

Pour le contrat de construction, une demande de propositions a été émise à cinq fournisseurs sélectionnés préalablement à la suite d'une invitation à se qualifier.

Ce marché renferme des dispositions de la Politique sur la priorisation des fournisseurs canadiens et du contenu canadien dans les approvisionnements stratégiques fédéraux et de la Politique sur la priorisation des matériaux canadiens dans l'approvisionnement fédéral, toutes deux entrées en vigueur le 16 décembre 2025. Il comprend en outre des clauses qui donnent la priorité aux fournisseurs canadiens, au contenu canadien à valeur ajoutée et aux matériaux canadiens, conformément à ces politiques.

Le site du 80, promenade Kelsey, a été sélectionné dans le cadre d'un processus ouvert (avril 2022), et son acquisition a été finalisée en octobre 2023 pour que l'ARC puisse y mener ses activités à long terme dans des conditions d'accessibilité.

Cet immeuble remplacera le centre de données fiscales situé au 290, avenue Empire, à St. John's, qui a atteint la fin de sa durée de vie utile et qui sera aliéné selon les processus fédéraux établis.

Liens connexes

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Stratégie pour un gouvernement vert

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Victor Kandasamy, Directeur des affaires régionales, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]