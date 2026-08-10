Le gouvernement du Canada fait progresser un grand projet d'infrastructure visant à renforcer la santé publique et animale, la protection des frontières et les sciences de la sécurité

Le nouveau centre scientifique à Ottawa contribuera à protéger la population canadienne, à soutenir la croissance économique et à renforcer les capacités du Canada en matière de sciences et de sécurité.

OTTAWA, ON, le 10 août 2026 /CNW/ -- Par l'entremise de Laboratoires Canada, le gouvernement du Canada investit dans des infrastructures scientifiques modernes qui contribuent à protéger la population et notre approvisionnement alimentaire, à renforcer la santé et la sécurité publiques et à favoriser une économie résiliente.

Rendu conceptuel de l’installation principale de science réglementaire et sciences pour la sécurité à Ottawa, en Ontario, qui présente l’entrée principale du bâtiment et sa conception architecturale. Le rendu pourrait faire l’objet de modifications. Rendu conceptuel aérien du campus principal de science réglementaire et sciences pour la sécurité à Ottawa, en Ontario, qui présente les installations en construction dans le cadre de l’initiative Laboratoires Canada. Le rendu pourrait faire l’objet de modifications.

Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de services de construction de 768,6 millions de dollars à PCL Construction Canada Inc. pour le projet du site principal de science réglementaire et sciences pour la sécurité (site principal de SRSS) à Ottawa. Il s'agit là d'une étape importante alors que le projet entre dans sa phase de construction complète après les travaux de préparation et d'aménagement du chantier réalisés précédemment.

Dans le cadre des engagements pris par le Canada au titre du cadre d'investissement de l'OTAN en matière de défense, le projet du site principal de SRSS contribuera à la réalisation des objectifs d'investissement liés à la défense et à la sécurité en renforçant les capacités du Canada en matière de sécurité nationale, de résilience et de préparation aux situations d'urgence grâce à des infrastructures scientifiques modernes. Cet investissement important soutiendra également les travailleurs et les entreprises du Canada, en faisant progresser les objectifs du gouvernement du Canada liés à la politique « Achetez canadien » grâce au recours à une expertise canadienne et, dans la mesure du possible, à des matériaux d'origine canadienne.

Cet investissement permettra à Services publics et Approvisionnement Canada de fournir six installations scientifiques modernes sur le site actuel du laboratoire d'Ottawa de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Ensemble, ces installations formeront le campus principal de SRSS et favoriseront une plus grande collaboration entre les scientifiques et les chercheurs de l'ACIA, de l'Agence des services frontaliers du Canada, de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada.

Le campus principal de SRSS comprendra des laboratoires modernes, des technologies de pointe et des systèmes numériques qui soutiennent la science et la recherche. Ces capacités contribueront à renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada, à améliorer la préparation aux situations d'urgence et à sécuriser nos frontières, tout en assurant la fluidité des échanges commerciaux et des voyages pour soutenir l'économie.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec la nation algonquine Anishinabe et d'autres partenaires autochtones pour intégrer les perspectives autochtones dans la planification et la conception du site principal de SRSS. Les plans de participation des Autochtones inclus dans les contrats du projet contribueront à créer des possibilités économiques concrètes pour les entreprises et les communautés autochtones.

Citations

« Chaque jour, les Canadiens et les Canadiennes comptent sur la science, qu'il s'agisse de protéger la santé publique, de renforcer nos frontières ou d'aider le Canada à faire face aux risques et aux défis qui se présentent. Grâce à Laboratoires Canada, nous réalisons l'un des plus importants investissements dans les infrastructures scientifiques fédérales depuis une génération. Le site principal de SRSS fournira aux scientifiques et aux chercheurs du Canada les outils modernes qu'il leur faut pour relever de nouveaux défis, renforcer la résilience du Canada, soutenir la croissance économique et contribuer à assurer la sécurité de la population pour les années à venir. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Ottawa abrite certaines des institutions scientifiques et de recherche les plus importantes du Canada, et cet investissement renforce le rôle de notre ville en tant que chef de file dans les domaines de l'innovation, du service public et de la résilience nationale. Le nouveau campus principal de SRSS réunira des scientifiques et des chercheurs de renommée mondiale au sein d'installations modernes, ce qui permettra de créer des emplois de qualité, de faire progresser l'expertise canadienne et de renforcer les capacités qui contribuent à assurer la sécurité des Canadiens et la solidité de notre économie. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« La protection de la santé des Canadiennes et des Canadiens passe par une collaboration étroite et une science de pointe. Ce projet renforcera notre capacité nationale à évaluer les risques, à étayer les décisions fondées sur des données probantes et à répondre efficacement aux nouveaux enjeux. En investissant dans des laboratoires modernes, nous renforçons les capacités scientifiques du Canada tout en soutenant la croissance économique et en bâtissant des communautés plus saines et plus sûres. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« La qualité supérieure des produits agricoles canadiens repose sur une base scientifique solide et sur l'excellence réglementaire. En modernisant notre infrastructure scientifique, nous donnons aux experts les outils dont ils ont besoin pour détecter les risques émergents et y faire face, soutenir les échanges commerciaux et veiller à ce que les producteurs et les transformateurs canadiens continuent de prospérer dans un marché mondial en constante évolution. »

L'honorable Heath Macdonald

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes demeure notre priorité absolue. De nouveaux laboratoires de pointe permettront aux experts de collaborer sur des outils de haute technologie et des recherches sur les menaces. Ces ressources aideront les agents des services frontaliers à mettre fin à la contrebande et aux activités criminelles, tout en assurant la fluidité des échanges commerciaux et des voyages. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Ici, à Ottawa, les scientifiques et les chercheurs contribuent aux découvertes et aux innovations qui renforcent le Canada. En investissant dans des laboratoires modernes, nous renforçons les capacités scientifiques du Canada tout en soutenant la croissance économique, en créant de bons emplois et en bâtissant des collectivités plus saines et plus sûres. Grâce à une approche d'approvisionnement « Achetez canadien », nous privilégions l'acier, les produits du bois, l'aluminium, les biens et les services canadiens, dans la mesure du possible, et nous tirons parti de l'expertise canadienne pour générer des retombées économiques partout au pays. »

L'honorable Mona Fortier

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref



Laboratoires Canada est une initiative du gouvernement du Canada de 3,8 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures scientifiques fédérales et à renforcer la collaboration entre les ministères et les organismes à vocation scientifique.

Le projet du site principal de SRSS est réalisé en plusieurs volets, ce qui permet au campus de s'agrandir et de s'adapter à mesure que les besoins scientifiques évoluent.

La phase actuelle du projet est estimée à environ 1 milliard de dollars et représente environ 50 % de l'envergure totale prévue du projet du site principal de SRSS.

En tenant compte des coûts de construction, d'exploitation et de personnel, le projet devrait contribuer à hauteur d'environ 900 millions de dollars aux dépenses canadiennes en matière de sécurité et de résilience liées à l'OTAN au cours des 10 prochaines années.

Les travaux de construction ont commencé en 2024 et devraient être terminés en 2031.

Le projet accueillera environ 275 employés et appuiera environ 25 programmes scientifiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de l'Agence des services frontaliers du Canada, de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada.

Le projet est réalisé selon le Cadre de conception reproductible de laboratoires de Laboratoires Canada et vise des normes élevées en matière de durabilité, d'accessibilité et de rendement énergétique, y compris les certifications LEED et Fitwel.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Victor Kandasamy, Directeur des affaires régionales, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]