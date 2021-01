GATINEAU, QC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) les navires sûrs et efficaces nécessaires pour protéger la souveraineté du Canada, tout en créant des emplois et en générant des retombées économiques pour les collectivités de partout au pays.

À l'issue d'un processus ouvert et concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Défense nationale, a attribué un contrat de 16,5 millions de dollars à Zodiac Hurricane Technologies Inc., de Delta (Colombie-Britannique), pour des travaux d'inspection, de réparation et de révision, selon les besoins, visant des bateaux pneumatiques en caoutchouc et des bateaux pneumatiques à coque rigide.

Les bateaux pneumatiques fournissent une capacité opérationnelle essentielle à tous les éléments des FAC. Ils sont utilisés pour soutenir une vaste gamme de missions, y compris la recherche et le sauvetage, les opérations de plongée, la surveillance des pêches, les opérations d'arraisonnement et le transfert de personnel et d'équipement. Les services essentiels d'entretien et de soutien fournis dans le cadre de ce contrat garantiront que la flotte de bateaux pneumatiques des FAC demeure apte à répondre aux demandes opérationnelles actuelles et futures.

Ce contrat a été attribué dans le cadre du volet de réparation, de remise en état et d'entretien de la Stratégie nationale de construction navale, qui offre des possibilités économiques aux chantiers navals et aux fournisseurs dans l'ensemble du pays. Le contrat contribuera à créer ou à maintenir jusqu'à 23 emplois.

Citations

« Le gouvernement du Canada reste fermement déterminé à réaliser les objectifs de la Stratégie nationale de construction navale, et nous travaillons fort pour que cette dernière continue d'offrir des avantages importants pour le Canada. La Stratégie continue d'offrir des possibilités intéressantes à l'industrie maritime canadienne, en créant des emplois et des débouchés aux quatre coins du pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La flotte de bateaux pneumatiques des Forces armées canadiennes augmente notre portée d'action et notre efficacité dans le cadre de nombreuses opérations au pays et à l'étranger. Ce contrat permettra de fournir des services d'entretien et de soutien essentiels afin que nos membres restent bien équipés pour accomplir l'importante tâche que nous leur demandons, notamment les évacuations d'urgence et le transport de personnel et de matériel, tout en investissant dans l'industrie maritime canadienne en plein essor. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« L'industrie maritime canadienne en plein essor joue un rôle important dans la protection des Canadiens et le soutien aux travailleurs du pays. Cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada, aidera les vaillants membres des Forces armées canadiennes à accomplir leur travail, tout en créant des emplois à Delta. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Les faits en bref

Les travaux prévus dans le cadre de ce contrat devraient s'étendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, avec une possibilité de prolongation du contrat d'au plus trois ans.

Les travaux comprendront aussi des tests et des essais, l'élimination, l'entreposage, l'expédition et le transport, ainsi que l'entretien sur place et le soutien technique. La portée des travaux sera déterminée en fonction des besoins, selon l'état des bateaux tout au long de leur vie utile.

Ce contrat soutiendra la flotte actuelle de bateaux pneumatiques en caoutchouc des FAC et de bateaux pneumatiques à coque rigide, les futurs bateaux de plongée des FAC, les bateaux d'assaut à 12 places de l'Armée canadienne et les nouveaux bateaux polyvalents acquis par la Marine royale canadienne.

La Défense nationale exploite actuellement une flotte d'environ 1 000 bateaux pneumatiques en caoutchouc et 260 bateaux pneumatiques à coque rigide.

Depuis le lancement de la Stratégie nationale de construction navale, des contrats d'une valeur totalisant environ 7,95 milliards de dollars ont été attribués au titre du volet de réparation, de remise en état et d'entretien de la Stratégie.

