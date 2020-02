Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour des radars destinés à la Garde côtière canadienne

CONCORD, ON, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de protection des océans de calibre mondial, le gouvernement du Canada s'assure que la Garde côtière canadienne dispose du matériel nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation maritime et protéger nos eaux et nos côtes.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de 40,1 millions de dollars à l'entreprise Felix Technology Inc., établie à Concord (Ontario), pour la fourniture de 36 nouveaux radars côtiers et du matériel connexe destinés à la Garde côtière canadienne.

Le Plan de protection des océans permettra de financer 10 des 11 nouveaux radars qui seront installés sur les côtes est et ouest. Les radars acquis serviront également à remplacer 23 systèmes approchant la fin de leur cycle de vie à des postes de la Garde côtière canadienne, un peu partout au pays. Par ailleurs, deux radars seront utilisés à des fins d'essais et de formation.

En investissant dans ces nouveaux systèmes, nous aidons la Garde côtière canadienne à s'acquitter de son travail essentiel, à savoir garder nos eaux propres, sûres et ouvertes, et nous maintenons 20 emplois au Canada.

« Nous nous sommes engagés à fournir aux membres de la Garde côtière canadienne le matériel dont ils ont besoin pour protéger le mieux possible nos eaux et veiller à notre sécurité d'un océan à l'autre. Cet investissement dans du matériel radar moderne va permettre à la Garde côtière canadienne de continuer de s'acquitter de son travail essentiel, tout en maintenant les emplois de travailleurs canadiens. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les sites radar sont essentiels au travail de la Garde côtière canadienne, car ils lui fournissent des renseignements fiables et précis sur les déplacements des navires dans les eaux canadiennes, ce qui permet de réduire le risque d'incidents et d'urgences maritimes. Par des investissements comme celui-ci, notre gouvernement s'emploie à rendre les eaux et les côtes du Canada plus sûres et plus propres, pour aujourd'hui et pour demain. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à notre Plan de protection des océans, nous faisons de réels progrès dans le renforcement de la sécurité maritime et la protection du milieu marin canadien. En augmentant ainsi la capacité radar de la Garde côtière canadienne, nous pourrons mieux prévenir les incidents de toute sorte et intervenir au besoin. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref



Le Plan de protection des océans, qui représente un engagement de 1,5 milliard de dollars, vise à accroître la sécurité maritime, à promouvoir le transport maritime responsable, à protéger le milieu marin canadien et à offrir de nouvelles possibilités aux collectivités côtières.

La Garde côtière canadienne exploite actuellement les sites radar en permanence afin de protéger les eaux canadiennes.

Les systèmes radar seront utilisés à des sites radar nouveaux et existants, aux centres des Services de communications et de trafic maritimes, au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney (Nouvelle‑Écosse) et dans le réseau opérationnel de laboratoires d'intégration de la Garde côtière canadienne à Québec.

Ces nouveaux radars côtiers et le matériel connexe sont conçus pour résister à des conditions météorologiques difficiles, comme les vents forts, la glace et la neige en haute altitude.

