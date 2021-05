GATINEAU, QC, le 13 mai 2021 /CNW/ - Grâce à la politique Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada donne aux Forces armées canadiennes la capacité de repérer les menaces éventuelles à la sécurité et à la souveraineté du Canada, y compris dans l'Arctique.

À la suite d'un processus ouvert et concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom du ministère de la Défense nationale, a attribué un contrat de soutien en service et de maintenance des 3 aéronefs King Air 350ER à Team CERTAS, composée de General Dynamics Mission Systems-Canada, d'Ottawa (Ontario), et de Voyageur Aviation Corporation, de North Bay (Ontario).

Ce contrat initial de soutien en service et de maintenance est évalué à environ 72 millions de dollars (taxes comprises) sur 8 ans et permettra de créer ou de maintenir jusqu'à 40 emplois bien rémunérés dans le secteur aérospatial au Canada. Les travaux permettront de soutenir l'Aviation royale canadienne en matière de maintenance générale et de logistique du déploiement des aéronefs, et de fournir des services de formation et d'ingénierie.

Dans le cadre de son projet d'aéronefs pilotés utilisés aux fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, le gouvernement du Canada a acheté les aéronefs à Textron Aviation (anciennement Beech Aircraft Corporation) dans le cadre du programme de ventes de matériel militaire à l'étranger du gouvernement des États-Unis.

Ces aéronefs seront configurés avec des capteurs de pointe de qualité militaire et du matériel de communication sécurisé, ce qui améliorera la connaissance de la situation au sol pour soutenir les opérations des Forces armées canadiennes au pays et à l'étranger. Les 3 aéronefs seront entièrement adaptés aux systèmes de mission connexes et seront livrés au gouvernement du Canada en 2022.

La Politique des retombées industrielles et technologiques s'applique à ce marché, ce qui aura pour effet de créer des emplois de grande valeur ainsi que de stimuler l'innovation et la croissance économique au pays.

Les faits en bref

Le 26 avril 2019, le gouvernement du Canada a signé une entente pour l'achat de 3 aéronefs King Air 350ER et de systèmes de mission connexes par l'entremise du programme de vente de matériel militaire à l'étranger des États-Unis.

a signé une entente pour l'achat de 3 aéronefs King Air 350ER et de systèmes de mission connexes par l'entremise du programme de vente de matériel militaire à l'étranger des États-Unis. Le contrat initial de soutien en service est évalué à environ 72 millions de dollars (taxes comprises) sur environ 8 ans. Le coût initial de ce contrat sera partagé entre le budget de projet et le budget opérationnel. Le contrat pourrait être prolongé pour plus de 20 ans.

Le contrat est attribué en prévision de la livraison des aéronefs opérationnels en 2022, de manière à obtenir toutes les accréditations de navigabilité militaire et la formation spécialisée nécessaires, et à préparer le site de la base des Forces canadiennes de Trenton , en Ontario , à recevoir les aéronefs.

, en , à recevoir les aéronefs. La Politique des retombées industrielles et technologiques, qui comprend la proposition de valeur, s'applique à ce marché. Elle oblige les entreprises qui se voient attribuer des contrats d'approvisionnement en matière de défense à mener des activités commerciales au Canada d'une valeur qui équivaut à celle des contrats qu'elles ont obtenus. L'un des principaux objectifs du projet de soutien en service des aéronefs pilotés utilisés aux fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance est de conclure des engagements financiers à l'appui du secteur canadien du soutien en service et de l'économie canadienne dans son ensemble. Le soutien en service est au nombre des capacités industrielles clés du Canada et constitue un secteur industriel d'importance dans le cadre de ce projet.

Aéronefs pilotés utilisés aux fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance

