GATINEAU, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Le Canada continue de susciter un intérêt sans précédent dans le monde entier chez les personnes à la recherche d'un endroit où travailler, étudier et vivre avec leurs proches. Pour leur offrir une meilleure expérience et s'assurer que le Canada demeure une destination de choix, le gouvernement du Canada modernise sa plateforme d'immigration.

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait attribué 2 contrats, qui totalisent une valeur initiale de 85,4$ millions de dollars, pour le développement d'une nouvelle plateforme d'expérience client qui offrira une interface plus conviviale sur les programmes et les services d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La nouvelle plateforme, une fois qu'elle sera pleinement en service d'ici quelques années, comprendra les outils et les capacités nécessaires pour offrir une expérience client harmonieuse, permettra à IRCC de personnaliser les services offerts aux clients et remplacera les portails et les outils publics devenus désuets.

Un contrat de 10,5$ millions de dollars a été attribué à Salesforce Canada Corporation, un éditeur de logiciel-service qui sera chargé de fournir la technologie de base, les licences nécessaire ainsi que le soutien et la maintenance de la plateforme. Ce contrat de 5 ans comprend des options qui permettent d'en prolonger la durée de 15 années supplémentaires. Un autre contrat de 74,9$ millions de dollars a été attribué à Accenture Inc., un intégrateur de systèmes qui sera chargé de fournir les services nécessaires au soutien de la configuration, de la personnalisation et de la mise en place de la nouvelle plateforme. Ce contrat de 2 ans comprend des options qui permettent d'en prolonger la durée de 5 années supplémentaires. Accenture Inc. s'est engagé à réserver 15,1 % de la valeur annuelle du contrat pour la participation des entreprises autochtones, ce qui aura diverses retombées directes et indirectes.

Salesforce Canada Corporation et Accenture Inc. aideront IRCC à concevoir, à mettre en place et à tenir à jour la nouvelle plateforme. Les travaux commenceront au cours de l'été. La mise en œuvre initiale auprès d'un sous-groupe de clients est prévue pour l'automne 2023.

Citations

« Notre gouvernement achète le nécessaire pour améliorer de façon continue la prestation des programmes et des services. L'achèvement de ce processus d'approvisionnement concurrentiel pour la plateforme d'expérience client constitue un pas important vers une meilleure satisfaction des besoins de la population canadienne et des clients d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'acquisition de cette nouvelle plateforme client constitue une étape importante dans les efforts que nous déployons pour renforcer le système d'immigration du Canada pour les années à venir. Cette plateforme sera essentielle, car elle permettra d'offrir une expérience plus simple, plus uniforme, plus intuitive et plus transparente aux clients qui s'apprêtent à vivre l'un des changements les plus importants de leur vie. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les faits en bref

Le budget de 2021 comprend des investissements essentiels à la modernisation des activités d'IRCC. Un financement de 827,3 millions de dollars sur 5 ans permettra à IRCC de développer et de mettre en place une plateforme numérique plus moderne. Cette plateforme sécurisée, stable et flexible contribuera à améliorer le traitement des demandes et le soutien offert aux demandeurs.

Le gouvernement du Canada a lancé une demande de propositions pour la plateforme d'expérience client le 19 janvier 2023. La demande de propositions a été en vigueur jusqu'au 28 mars 2023

IRCC procède à l'acquisition anticipée d'une plateforme d'expérience client pour permettre aux clients et aux partenaires d'en bénéficier plus rapidement.

Le gouvernement du Canada mène actuellement un processus d'approvisionnement distinct pour acquérir une plateforme de gestion des cas. Complémentaire à la plateforme d'expérience client, la plateforme de gestion des cas permettra de gérer le traitement des demandes. Il est prévu que le processus d'approvisionnement prendra fin au printemps 2024.

IRCC s'emploie à bâtir un système d'immigration plus fort qui sera axé sur les personnes, les familles et les collectivités, qui contribuera à remédier aux pénuries de main-d'œuvre, et dont la flexibilité permettra de répondre aux crises humanitaires mondiales et d'aider les personnes qui en ont le plus besoin.





Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Helena Jaczek, 613-323-6621, [email protected] ; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected] ; Bahoz Dara Aziz, Cabinet de l'honorable Sean Fraser, [email protected] ; Relations avec les médias : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]