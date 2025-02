L'entreprise innovante de Laval obtient une aide financière de 975 000 dollars de DEC.

LAVAL, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 975 000 $ à WattByWatt. Cet appui de DEC permettra à la jeune pousse d'augmenter sa capacité de production.

Créée en septembre 2020, WattByWatt est une entreprise innovante qui se spécialise dans la production de solutions technologiques d'énergie renouvelable. Elle a développé des modules de pérovskite synthétique dont les capacités photovoltaïques permettent de convertir la lumière solaire et artificielle en énergie électrique afin de recharger ou d'alimenter des batteries comme celles des appareils électroniques et lecteurs de carte à puce. Les modules fonctionnent à l'intérieur et à l'extérieur et sont plus efficaces et moins coûteux à produire que les cellules solaires traditionnelles à base de silicium.

L'aide de DEC permettra à la jeune pousse d'acquérir des équipements automatisés de production et de développer sa capacité de production à grande échelle avec plus de stabilité relativement aux processus de fabrication, tout en élargissant sa gamme de produits.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui dynamiseront la région de Laval. Je suis ravie de constater que l'appui financier accordé à WattByWatt lui permettra de franchir une nouvelle étape dans sa croissance : elle pourra poursuivre le développement de sa solution technologique d'énergie renouvelable. Cette étape va considérablement augmenter sa productivité et c'est une excellente nouvelle pour l'économie de notre région. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec, qui arrive à un moment clé pour WattByWatt. Cette contribution va nous permettre d'optimiser notre développement, de renforcer notre stratégie d'affaires et de partenariats pour le marché des énergies renouvelables. Grâce à notre technologie innovante, nous pouvons générer de l'énergie aussi bien à partir de la lumière artificielle qu'en exploitant le spectre solaire, comme les solutions photovoltaïques conventionnelles. Son intégration en tandem avec le silicium ouvre également de nouvelles perspectives de commercialisation prometteuses. Ce soutien accompagnera sans nul doute le déploiement à grande échelle de notre technologie à base de pérovskite. »

Riad Nechache, président-directeur général, WattByWatt

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

