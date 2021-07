WELLAND, ON, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire, M. Neil Ellis, et le député de Niagara-Centre, M. Vance Badawey, ont annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 1,48 million de dollars à extractX Inc. pour la mise au point d'un laboratoire mobile d'extraction à l'éthanol pour le traitement de biomasse.

L'annonce a été faite au siège social d'extractX à Welland, en Ontario.

Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce aux activités de recherche et développement sur les technologies propres, et à l'adoption de ces technologies, ce secteur trouve des moyens novateurs de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'efficacité énergétique de ses activités, favorisant ainsi une croissance durable et propre qui contribue à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

Ce financement a permis à extractX d'achever les dernières étapes des activités de recherche et développement de sa technologie exclusive d'extraction entièrement automatisée. L'entreprise se sert d'un procédé qui utilise l'éthanol, ce qui permet de produire moins de gaz à effet de serre comparativement aux autres procédés couramment utilisés dans l'industrie. En tant qu'unité mobile, extractX peut apporter des installations de traitement efficientes sur le plan environnemental chez les producteurs partout au Canada et dans le monde.

Le projet est financé dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture initial, qui est un investissement de 25 millions de dollars sur trois ans (2018-2021) visant à appuyer les activités de recherche et développement sur les technologies propres ainsi que l'adoption de ces technologies. Le gouvernement du Canada a récemment mis en place le nouveau Programme des technologies propres en agriculture, qui représente un investissement de 165,7 millions de dollars, qui permet aux producteurs et aux entreprises agricoles d'avoir accès à du financement pour les aider à mettre au point et à adopter les technologies propres les plus récentes afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et de les rendre plus concurrentiels.

Citations

« Face à la nouvelle réalité climatique, nous devons redoubler d'efforts pour réduire encore davantage nos émissions et devenir des chefs de file en matière d'agriculture durable, notamment en accélérant l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement et de technologies plus efficaces sur le plan énergétique. C'est ce que demandent les consommateurs canadiens et étrangers, et l'annonce d'aujourd'hui concernant extractX est un excellent exemple de la façon dont le gouvernement du Canada appuie ces efforts. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada continue d'innover afin de réduire l'impact environnemental de ses pratiques. En investissant dans les technologiques propres, nous contribuons à réduire notre empreinte carbone et à assurer un avenir meilleur, tout en soutenant des entreprises comme extractX afin qu'elles puissent participer à la croissance de l'économie locale et au secteur agricole dans son ensemble. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Le Canada a la réputation à l'échelle internationale d'appliquer les normes les plus élevées en ce qui concerne la réglementation du chanvre et du cannabis, les innovations technologiques et les pratiques commerciales pour aider les producteurs, les transformateurs et l'industrie pharmaceutique à parvenir à une extraction efficace et plus écologique. Notre solution innovatrice s'appuie sur cette réputation en fournissant un distillat de CBD et de THC de très grande qualité au moyen d'un laboratoire mobile ayant une faible empreinte, et ce, tout en réduisant la production de CO2. Nous sommes fiers d'être canadiens, axés sur le monde et reconnaissants de la contribution du Programme des technologies propres en agriculture à nos premiers pas dans la commercialisation et la distribution de notre technologie révolutionnaire. »

- Albert Iannantuono, Co-PDG et directeur du marketing, et Collin Stone, Co-PDG et directeur de l'exploitation, extractX

Faits en bref

Le nouveau Programme des technologies propres en agriculture de 165,7 millions de dollars comprend deux volets de financement :

Le Volet Adoption soutient l'achat et la mise en place de technologies et de solutions propres éprouvées qui permettent de réduire de façon importante les émissions de GES.



Le Volet Recherche et innovation soutient l'innovation précédant la mise en marché de technologies agricoles propres, notamment les activités de recherche, de développement, de démonstration et de commercialisation.

Le nouveau programme est axé sur trois domaines prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique; l'agriculture de précision; et la bioéconomie. Dans le cadre du programme, une somme de 50 millions de dollars sera consacrée à l'achat de séchoirs à grains plus efficaces pour les producteurs agricoles du Canada , et une somme de 10 millions de dollars sera utilisée pour alimenter les exploitations agricoles avec de l'énergie propre et diminuer leur consommation de diesel.

, et une somme de 10 millions de dollars sera utilisée pour alimenter les exploitations agricoles avec de l'énergie propre et diminuer leur consommation de diesel. Créée en 2018, extractX est une entreprise de biotechnologie qui conçoit, fabrique et exploite des laboratoires mobiles d'extraction à l'échelle industrielle et qui cible les marchés du chanvre et du cannabis. Le siège social de l'entreprise se trouve à Welland , en Ontario , et ses installations de fabrication et de recherche sont situées à Winnipeg , au Manitoba .

