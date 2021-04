GJOA HAVEN, NU, le 1er avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec ses partenaires afin de réduire la dépendance des communautés du Nord envers le diesel pour le chauffage et l'électricité grâce à des solutions innovantes et locales en favorisant l'utilisation de sources d'énergie renouvelable et en améliorant l'efficacité énergétique.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a annoncé que le programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord) a versé au hameau de Gjoa Haven 140 000 $ sur deux ans (2018-2020) pour l'installation d'un système solaire photovoltaïque de 10 kW sur le toit de l'aréna local.

L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable en remplacement des combustibles fossiles et un moyen efficace et économique de produire de l'électricité.

Ce projet fait partie d'une série d'initiatives en matière d'énergie propre que le hameau mène de concert avec le Fonds mondial pour la nature Canada et l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel de Ressources naturelles Canada.

Le système solaire photovoltaïque est installé et produit de l'électricité que l'aréna utilise. L'énergie supplémentaire non utilisée sera mise à la disposition du réseau électrique local, et la Qulliq Energy Corporation accordera un crédit au hameau de Gjoa Haven qui permettra de compenser le coût global de la consommation d'électricité. La communauté surveillera son rendement grâce à une technologie de compteurs intelligents.

En appuyant l'industrie de l'énergie solaire émergente dans le Nord, le gouvernement aide à renforcer les capacités, à créer des emplois locaux, à accélérer la transition vers l'énergie propre et à conserver les investissements dans le Nord en utilisant les ressources locales pour bâtir une économie régionale. Cela favorisera des communautés plus saines et plus durables dans le Nord et réduira les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Dans le cadre du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la résilience face aux changements climatiques et à soutenir la transition vers une économie axée sur la croissance propre.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille ensemble, en partenariat, pour lutter contre les changements climatiques et créer des opportunités économiques avec les habitants du Nord. En appuyant le hameau de Gjoa Haven dans ce projet, nous réduisons la dépendance des communautés du Nord au diesel pour l'électricité et le chauffage en augmentant le recours à des sources locales d'énergie renouvelable. Ce projet procurera des avantages environnementaux, sociaux et économiques et permettra aux communautés du Nord d'être plus fortes, plus saines et plus durables. En donnant aux communautés les moyens de prendre des décisions et en soutenant leur vision d'un avenir vert, nous soutenons des solutions novatrices et locales par le Nord, pour le Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Grâce à l'installation de panneaux solaires sur nos bâtiments, le hameau peut bénéficier d'une énergie propre et faire des économies. »

Megan Porter, mairesse de Gjoa Haven

« QEC est fière d'offrir le programme de facturation nette afin d'aider les communautés du Nunavut à compenser leur consommation d'énergie. Le système solaire de Gjoa Haven à l'aréna local est un excellent exemple de la façon dont le territoire contribue activement à réduire la dépendance du Nunavut au carburant diesel et à diminuer les émissions de carbone. L'entreprise se réjouit à la perspective de créer de nouvelles possibilités en matière d'énergie propre à l'avenir. »

Rick Hunt, président-directeur général par intérim de Qulliq Energy Corporation

Faits en bref

Les programmes sur les changements climatiques de RCAANC ont permis des investissements de plus de 130 millions de dollars dans 615 projets distincts, dont 21,5 millions de dollars ont été versés dans le cadre d'ARDEC Nord.

Par le truchement d'ARDEC Nord, le gouvernement du Canada a investi 21,5 millions de dollars pour appuyer 118 projets, aidant ainsi les communautés à réduire leur dépendance au diesel. Ces investissements s'inscrivent dans le contexte de l'engagement de près de 700 millions de dollars qu'a pris le Canada afin d'aider les communautés rurales et éloignées à délaisser le diesel, grâce à des programmes offerts par Ressources naturelles Canada et Infrastructure Canada.

