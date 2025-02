SAULT STE. MARIE, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de près de 14,8 millions de dollars afin d'appuyer les processus préalables à l'aménagement pour 9 projets d'immeubles de logements pour Autochtones de l'Ontario Aboriginal Housing Services (OAHS). Ces immeubles seront construits en Ontario au cours des trois prochaines années.

Cette annonce fait suite à celle qui a été faite le 26 janvier par l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au sujet d'un prêt de 118 750 $ et d'une contribution de 96 277 828 $ dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Ces sommes aideront 7 organismes novateurs à construire plus de 3 600 logements en Ontario, y compris cette innovation de financement préalable à l'aménagement de l'OAHS.

Ce projet vise à remédier à la crise du logement dans les communautés autochtones urbaines. Son approche est axée sur le concept « pour les Autochtones, par les Autochtones », pour que les communautés autochtones aient leur mot à dire sur le type de logements et la conception des bâtiments qui seront construits, y compris les commodités nécessaires afin de soutenir les locataires.

Il intègre des innovations financières et sociales pour susciter des changements significatifs. L'innovation financière assure le financement initial nécessaire au lancement de plusieurs projets à la fois, plutôt que de manière séquentielle, et permet de surmonter les difficultés liées à l'embauche de professionnels clés tels que les architectes et les chefs de projet. L'innovation sociale consiste à former les employés autochtones à la planification de projets, à intégrer des éléments de conception autochtones et à veiller à ce que les logements répondent aux besoins des communautés autochtones urbaines.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable soutient les nouvelles idées qui entraîneront des changements et révolutionneront le secteur, y compris des idées et des approches qui feront évoluer le secteur du logement abordable et créeront la prochaine génération de logements au Canada.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à repenser la façon dont nous abordons les solutions en matière de logement abordable. Cet investissement de plus de 14,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable témoigne de cet engagement. Il permettra non seulement de créer de nouveaux logements dans tout le Canada, mais surtout de découvrir de nouvelles solutions dans le secteur du logement. Nous sommes convaincus que ces approches novatrices ne transformeront pas seulement le paysage du logement, mais qu'elles auront aussi un impact durable sur les familles et les communautés de tout le pays ». - Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie

« Au nom de l'OAHS, chi miigwetch au gouvernement du Canada et à la SCHL pour cet investissement vital dans le logement autochtone. Ce financement de 14,8 millions de dollars renforce la capacité de l'OAHS à fournir des logements sûrs, abordables et culturellement adaptés aux populations autochtones de l'Ontario. Pour résoudre la crise du logement, il faut des partenariats solides entre les organisations autochtones et tous les niveaux de gouvernement, et nous sommes déterminés à travailler ensemble pour créer des solutions durables pour les communautés autochtones de toute la province » - Armand Jourdain Sr, directeur du conseil d'administration de l'OAHS et président de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario (OFIFC).

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. L'état d'avancement des programmes et des initiatives est mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement du logement montre les projets de logements abordables qui ont été développés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral aura engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures donnent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes sans abri ou risquant de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

du est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. L'état d'avancement des programmes et des initiatives est mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement du logement montre les projets de logements abordables qui ont été développés. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement devrait permettre d'appuyer la construction de plus de 29 000 logements locatifs abordables sur 6 ans.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. L'investissement devrait permettre d'appuyer la construction de plus de 29 000 logements locatifs abordables sur 6 ans. Le projet annoncé aujourd'hui fait suite à l'annonce faite le 26 janvier par l'honorable Nathaniel Erskine-Smith , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

