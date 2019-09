Le gouvernement du Canada appuie les mesures d'action climatique prises par la Saskatchewan Environmental Society

SASKATOON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques appuie les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement tiré du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral et pouvant atteindre 75 710 dollars, sera accordé à la Saskatchewan Environmental Society. Ce financement permettra de mener à bien le projet de récits à propos de mesures à faibles émissions de carbone prises en Saskatchewan (« Saskatchewan Low Carbon Stories project »). Ces récits serviront à mobiliser les agriculteurs locaux, les jeunes, les collectivités autochtones et les acteurs du développement économique de la province, et à faire connaître les solutions d'affaires à faibles émissions de carbone qu'ils utilisent dans les régions rurales de la Saskatchewan.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre, et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

« Les initiatives mises en œuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Un certain nombre de collectivités rurales, de petites collectivités urbaines, d'entreprises et d'exploitations agricoles de la Saskatchewan adoptent des stratégies de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre de leurs activités, ce qui contribue à l'amélioration de leur rendement. La Saskatchewan Environmental Society est heureuse de recevoir du financement pour le projet de récits sur les mesures à faibles émissions de carbone prises en Saskatchewan, que nous considérons comme un moyen de faire connaître ces histoires et d'établir des bases communes. »

- Margret Asmuss, coordonnatrice de projet, Saskatchewan Low Carbon Stories, Saskatchewan Environmental Society

Les mesures d'action climatique de la Saskatchewan Environmental Society incluent une variété de projets concrets relatifs à la conservation de l'énergie et à l'énergie renouvelable, des activités d'information du public et une participation active à des consultations avec tous les ordres de gouvernement.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds soutient les objectifs du plan climatique du Canada grâce à des investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

