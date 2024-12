Le baromètre canadien de la réconciliation de l'Université vise à encourager la compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones, et leur guérison.

WINNIPEG, MB, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les mesures qui favorisent la compréhension et le dialogue entre les communautés autochtones et non autochtones partout au pays. Il s'agit d'une étape cruciale de notre cheminement commun vers la réconciliation.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, et député de Winnipeg-Sud, a annoncé l'octroi de plus de 206 000 dollars au baromètre canadien de la réconciliation de l'Université du Manitoba. Il a fait cette annonce à l'Université, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Le baromètre canadien de la réconciliation, lancé en 2015, est dirigé par des universitaires et des chercheurs autochtones et non autochtones de tout le Canada. Il vise à mesurer nos progrès en matière de compréhension de la réconciliation par l'entremise d'un sondage en ligne.

Ce nouvel appui financier contribuera aux travaux en cours, notamment à la création d'un conseil consultatif rassemblant des sages autochtones et des gardiens du savoir traditionnel; à l'établissement de relations communautaires partout au Canada; et à la préparation de matériel pédagogique pour sensibiliser la population canadienne aux progrès vers la réconciliation. Ce projet est financé dans le cadre du Fonds pour l'histoire du Canada, qui encourage les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur l'histoire, les récits, les peuples et les systèmes de gouvernement du Canada.

« Le soutien de notre gouvernement au baromètre canadien de la réconciliation témoigne de notre engagement continu envers ce processus essentiel pour les peuples autochtones et non autochtones. Ce nouvel appui financier viendra soutenir les efforts visant à approfondir notre compréhension du processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Bien que nous ayons bien progressé ensemble vers la réconciliation, nous avons encore beaucoup à accomplir. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

