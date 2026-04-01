Le gouvernement du Canada soutient la construction du Centre d'art et de culture de Kahnawà:ke ainsi que les efforts de préservation et de revitalisation de la langue kanien'kéha

KAHNAWÀ:KE, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - La langue fait partie de la culture, définit l'identité et joue un rôle central dans la transmission du savoir, des valeurs et des traditions. C'est pourquoi nous reconnaissons l'importance d'appuyer les efforts considérables des peuples autochtones afin de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, s'est rendu à Kahnawà:ke, au Québec, afin de rencontrer des membres du conseil de bande et de visiter le nouveau centre culturel multidisciplinaire de la Nation.

Cet espace accueillant et à vocation culturelle, qui comprend notamment une salle de spectacle et un musée, permettra à l'avenir à plusieurs organismes d'y offrir leurs activités. Le Centre culturel et linguistique Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa, qui contribue depuis près de 50 ans à préserver et à revitaliser la langue kanien'kéha, fait partie des organismes qui viendront enrichir la programmation du centre.

Par ailleurs, une somme de 2,5 millions de dollars a été investie dans la construction du Centre d'art et de culture de Kahnawà:ke. Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme a également permis l'acquisition d'équipements spécialisés, rendant les espaces de performance et de création encore plus adaptés et prêts à recevoir une multitude d'artistes.

Le Centre culturel et linguistique Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa bénéficie aussi de l'appui du Programme des langues autochtones, soit une somme totalisant environ 700 000 $ sur 5 ans (2023-2028), pour soutenir l'enseignement du kanien'kéha.



Ce financement permettra à la Nation mohawk de poursuivre ses démarches en vue de se réapproprier, de protéger, de maintenir et de revitaliser sa langue.

Citations

« Alors que nous avons souligné hier la Journée nationale des langues autochtones, nous sommes fiers de soutenir les efforts de la communauté de Kahnawà:ke pour se réapproprier et revitaliser sa culture et sa langue, le kanien'kéha. Partout au pays, nous nous engageons à travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis afin de les appuyer dans la mise en œuvre de leurs propres mesures de revitalisation linguistique et culturelle, et de les aider à préserver cet héritage précieux pour les générations à venir. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Depuis plusieurs années, le Centre linguistique et culturel Kanien'kéha:ka Onkwawén:na Raotitiohkwa bénéficie de l'appui de Patrimoine canadien pour le programme d'immersion linguistique pour adultes Kanien'kéha Ratiwennahnírats. Le Ministère a également contribué à la construction du Kanatahkwèn:ke, dans lequel nous occupons désormais deux nouvelles salles de classe modernes offrant un environnement d'apprentissage amélioré. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien continu et saluons la présence du ministre Miller aujourd'hui à Kahnawà:ke, en ce premier jour d'activité dans nos nouvelles installations. »

- Lisa Kawennanőron Phillips, directrice générale, Centre linguistique et culturel Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa

Les faits en bref

Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke est le gouvernement autochtone qui joue un rôle clé dans la gestion de la communauté de Kahnawà:ke, l'une des nombreuses communautés qui composent la Nation mohawk. Situé en Montérégie, sur la Rive-Sud de Montréal, il a pour mandat de protéger les droits, la culture, les ressources et les valeurs de Kahnawà:ke, de continuer à les bonifier et de gouverner de manière que les membres de la communauté en bénéficient le plus possible.

Établi en 1978, le Centre culturel et linguistique Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa est un organisme autochtone à but non lucratif situé à Kahnawà:ke, au Québec. Il a pour mission de préserver et de revitaliser l'usage du kanien'kéha en offrant un programme d'immersion linguistique.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Le Programme des langues autochtones soutient des mesures dirigées par les Premières Nations, les Inuit et les Métis afin de favoriser la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues.

Liens connexes

Conseil mohawk de Kahnawà:ke (en anglais seulement)

Centre culturel et linguistique Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa (en anglais seulement)

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Programme des langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

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