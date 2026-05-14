Le gouvernement du Canada finance des projets pour marquer le 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726, à Metepenagiag (Nouveau-Brunswick).

METEPENAGIAG, NB, le 14 mai 2026 /CNW/ - Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui permettent aux communautés de se rassembler, de célébrer la diversité culturelle et d'honorer la riche histoire et la contribution durable des peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un appui financier de plus de 120 000 $ à des activités commémoratives organisées au Nouveau-Brunswick à l'occasion du 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726. Ce traité est un accord historique conclu entre la Couronne britannique et les nations Mi'kmaq dans les Maritimes. Il est à la source de relations durables fondées sur le respect mutuel, la coopération et le partage des terres.

Ce financement, versé à Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc., aidera les communautés mi'kmaq au Nouveau-Brunswick à souligner cette étape importante par des activités significatives et inclusives. La commémoration aura lieu en juin, au terrain de pow-wow et au parc historique de la Première Nation de Metepenagiag. Parmi les activités prévues au programme, mentionnons une cérémonie culturelle, des activités pédagogiques, des ateliers d'artisanat traditionnel, des ateliers d'immersion en langues autochtones pour les jeunes enfants, ainsi que des prestations de tambours, de danses et de chants traditionnels.

Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada appuie des projets communautaires qui favorisent le dialogue, la réflexion et la revitalisation culturelle. Ces projets offriront des occasions d'apprendre en s'inspirant des récits et des expériences des Autochtones; de renforcer les relations; d'approfondir la compréhension entre les communautés; et de faire progresser la réconciliation de manière significative et durable.

Citations

« Grâce à cet investissement, les communautés du Nouveau-Brunswick pourront se rassembler pour célébrer les cultures et les récits autochtones qui façonnent la province. Ensemble, honorons les traités de paix et d'amitié et continuons à célébrer la diversité culturelle et les savoirs et traditions autochtones. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le traité de 1725-1726 est la pierre angulaire de la chaîne des traités de paix et d'amitié signés entre les Nations Wabanakis et la Couronne britannique. Il y a 300 ans, nos ancêtres ont signé un traité qui garantissait nos droits et définissait la responsabilité commune et permanente de nos gouvernements de protéger et d'administrer les terres et les eaux de nos territoires. Grâce au financement de Patrimoine canadien, les 5 et 6 juin, nous célébrerons notre culture et mettrons en avant l'importance durable des relations issues des traités et des responsabilités partagées qu'elles représentent aujourd'hui. »

-- Bill Ward, chef, Première Nation de Metepenagiag

Les faits en bref

Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated (MTI) est un organisme sans but lucratif établi par les neuf communautés Mi'kmaq au Nouveau-Brunswick. Il a le mandat de promouvoir et de soutenir la reconnaissance, l'affirmation, l'exercice et la mise en œuvre des droits ancestraux et issus de traités de ses Premières Nations membres, y compris le droit à l'autodétermination.

Les traités de paix et d'amitié constituent une série d'accords signés entre 1725 et 1779 entre la Couronne britannique et les nations Wabanaki, ce qui inclut les Mi'kmaq. Ces accords mettaient l'accent sur la paix, le commerce et la coexistence à la suite de nombreux conflits entre les colonies et les Premières Nations. Ils ne comportaient pas de cession de terres et ils continuent de soutenir les droits autochtones (notamment la chasse et la pêche) à ce jour, ce qui demeure pertinent aujourd'hui.

Le volet Commémorations communautaires du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre du financement aux organismes qui célèbrent l'anniversaire de 100 ans ou plus (par tranche de 25 ans) d'un événement historique local ou d'une personnalité marquante.

Liens connexes

Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated

Commémorations communautaires - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]