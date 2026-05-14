Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera l'octroi d'un financement à un important centre des arts à l'Île-du-Prince-Édouard English
Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
14 mai, 2026, 08:00 ET
Le gouvernement du Canada annoncera l'octroi d'un financement à un important centre des arts
CHARLOTTETOWN, PE, le 14 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, sera à Charlottetown vendredi afin d'annoncer l'octroi d'un financement à un important centre des arts.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Voici les détails :
DATE :
Le vendredi 15 mai 2026
HEURE :
15 h 30
Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le jeudi 14 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
SOURCE Patrimoine canadien
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
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