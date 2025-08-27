Les nouveaux locaux du Creative City Centre offriront une expérience améliorée au public grâce au soutien du gouvernement du Canada

REGINA, SK, le 27 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral améliore l'accès à notre culture et veille à ce que les organismes voués aux arts disposent des technologies les plus récentes pour mettre en valeur les talents, l'originalité et les idées qui renforcent le Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi de 89 000 $ au Creative City Centre. Il a fait cette annonce après avoir visité les nouveaux locaux de l'organisme sur la rue Cornwall, où des rénovations sont en cours.

Accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ce financement servira à l'achat et à l'installation d'équipement spécialisé, dont des projecteurs et des écrans, un système de sonorisation, du matériel audio et d'enregistrement, un système d'assistance auditive, ainsi que de l'éclairage, des draperies et un échafaudage de qualité professionnelle. Ces acquisitions moderniseront les systèmes techniques du Creative City Centre tout en en améliorant l'accessibilité et l'expérience du public.

Le bâtiment rénové abritera une galerie d'art, une salle de spectacle, une salle de classe, un studio pour les artistes résidents, et un studio d'enregistrement et de production. Parmi les autres locataires des lieux, mentionnons Articulate Ink, Sâkêwêwak First Nations Artists' Collective, Commonweal Community Arts et la Saskatchewan Arts Alliance.

Selon les prévisions, le projet sera achevé en mars 2026.

« Les arts sont un élément essentiel de notre identité canadienne et un important moteur de notre économie. Nous sommes fiers de soutenir des organismes comme le Creative City Centre, qui donne aux artistes l'occasion de présenter leur travail tout en leur offrant un espace pour collaborer et grandir. En améliorant l'expérience et l'accès du public, nous veillons à ce que plus de gens puissent profiter du meilleur de la culture et des arts canadiens. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Nous sommes reconnaissants de l'appui du Fonds du Canada pour les espaces culturels, qui nous permet de moderniser les systèmes de sonorisation et d'éclairage de notre salle de spectacle et d'installer, dans nos salle de classe et studio d'enregistrement, l'équipement nécessaire pour servir à la fois les artistes et le public de notre communauté. Nous avons hâte de mettre en valeur le talent de la Saskatchewan et du Canada dans nos nouveaux locaux, en plein cœur du centre-ville de Regina! »

- Marian Donnelly, fondatrice et directrice générale, Creative City Centre

Le Creative City Centre a été fondé en 2008 et a officiellement ouvert ses portes en 2011. Son mandat est d'offrir aux artistes des espaces abordables et des occasions de perfectionner et de présenter leurs œuvres, afin de veiller à ce que la communauté artistique de Regina soit dynamique, inclusive et durable.

Le Creative City Centre présente de 150 à 200 activités chaque année, notamment des concerts, des expositions d'arts visuels, des slams de spoken word et de poésie, de soirées d'humour, de séances de dessin en direct, des projections de films, ainsi que d'autres ateliers et activités communautaires.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistiques, patrimoniaux et créatifs. Il appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

