Avis aux médias -Table ronde au sujet de la nouvelle Loi sur les médias sociaux sécuritaires

Le ministre Miller tiendra une table ronde pour discuter d'une nouvelle mesure législative visant à rendre les réseaux sociaux et les agents conversationnels plus sécuritaires pour les enfants.

VANCOUVER, BC, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une table ronde en personne lundi, au sujet du nouveau projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires. Il sera accompagné de Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea-to-Sky Country. Les médias sont invités à assister à la clôture de la table ronde, qui comprendra un résumé des débats, suivi d'un point presse avec les parties prenantes participantes et le ministre.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 27 juillet 2026

HEURE :

9 h 55

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le vendredi 24 juillet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]