Le gouvernement du Canada appuie le SummerWorks Theatre Festival

La députée Chi Nguyen annonce l'octroi d'un financement au SummerWorks Theatre Festival de Toronto.

TORONTO, le 16 août 2026 /CNW/ -- Partout au pays, les festivals et les célébrations locales nous rassemblent pour nous faire découvrir la richesse et la diversité de la culture canadienne. En mettant en lumière les artistes locaux et les talents des quatre coins du pays, ils nous invitent à découvrir les arts et la culture et ils nous inspirent, tout en célébrant ce qui nous unit d'un océan à l'autre et ce qui nous rend fiers d'être Canadiens.

Aujourd'hui, Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, a annoncé l'octroi de 208 000 $ au SummerWorks Theatre Festival pour les deux prochaines années. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Octroyé par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, l'investissement appuiera la tenue du SummerWorks Theatre Festival de 2026 et de 2027. Ce rendez-vous propose au public 11 jours de théâtre, de danse, de musique, de créativité et de joie au moyen de spectacles, d'activités communautaires gratuites, d'ateliers et de discussions passionnantes.

Le festival offre aux artistes canadiens de la relève et de renom la possibilité de développer et de présenter leurs œuvres, tout en invitant le public à vivre de riches expériences artistiques pleines d'émotion et d'émerveillement. Les activités gratuites et axées sur la communauté rassemblent les gens, ce qui contribue à renforcer les liens tout en favorisant l'inclusion. Le financement permettra également à SummerWorks de continuer à stimuler le développement artistique tout au long de l'année grâce à son programme d'artistes associés.

Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement du Canada aide les artistes à peaufiner leur œuvre, multiplie les possibilités pour la population de participer à la vie artistique, et favorise une scène culturelle dynamique qui reflète la diversité des voix et des expériences du Canada.

Citations

« Les arts et la culture rassemblent les gens, renforcent les communautés et stimulent l'économie locale. Nous sommes fiers de soutenir le SummerWorks Theatre Festival et d'offrir plus d'occasions aux Torontois et Torontoises, ainsi qu'aux visiteurs du monde entier, de découvrir la culture d'ici, tout en donnant aux artistes canadiens une tribune pour créer, nouer des liens et montrer leurs œuvres. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Depuis 1991, le SummerWorks Theatre Festival enrichit la dynamique communauté artistique de Toronto en créant des expériences culturelles significatives. Cet investissement du gouvernement du Canada aidera le festival à continuer de mettre en valeur les talents canadiens, à offrir des débouchés aux artistes émergents et bien établis, ainsi qu'à encourager le public à découvrir nouvelles perspectives. »

- Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront

« Outre le soutien apporté au SummerWorks Theatre Festival, le financement accordé par Patrimoine canadien nous permettra d'élargir notre engagement en faveur du développement artistique et de la prise de risques créatifs au-delà du festival lui-même. Grâce à des initiatives pluriannuelles telles que le programme des artistes associés, dans le cadre duquel des projets sélectionnés sont présentés comme des œuvres en cours d'élaboration, SummerWorks offre aux artistes indépendants d'importantes occasions de développement tout au long de l'année. Nous sommes très heureux des possibilités qu'ouvre ce financement supplémentaire, qui nous permettra d'accroître notre soutien aux artistes et de mieux répondre aux besoins créatifs en constante évolution de notre communauté artistique dans toute sa diversité. »

- Michael Caldwell, directeur artistique, SummerWorks Theatre Festival

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Grâce à ce fonds, les Canadiens et Canadiennes ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées, au sein de leurs communautés.

Fondé en 1991 à Toronto, le SummerWorks Theatre Festival sert de tremplin au lancement de nouvelles œuvres canadiennes. Il a pour mission de garantir un haut niveau de qualité des productions dans le cadre d'un festival avec jury, ainsi que de créer un environnement festif qui favorise l'épanouissement artistique tout en soutenant le travail et la participation de la prochaine génération d'artistes

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

SummerWorks Theatre Festival (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]