Déclaration du ministre Miller à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie

Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la Fête nationale de l'Acadie.

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles a fait la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, célébrons l'une des plus anciennes communautés francophones d'Amérique du Nord qui, depuis plus de quatre siècles, fait rayonner notre culture et participe à la vitalité du français partout au pays.

Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de personnes d'ascendance acadienne partout au pays qui enrichissent le Canada par leur culture. Malgré les défis qu'elle continue de relever, la communauté acadienne a toujours choisi d'aller de l'avant, de créer et de faire entendre sa voix avec résilience et fierté. Cette communauté nous rappelle que notre diversité est une richesse qu'il faut protéger et cultiver activement.

Grâce à un investissement conjoint de 750 000 $ dans la Place du Drapeau acadien, annoncé cette année, ainsi qu'à un financement de 5 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2026-2027 pour le Programme des célébrations et des commémorations de Patrimoine canadien, nous réaffirmons notre engagement à préserver le patrimoine acadien et à soutenir les célébrations de la Fête nationale de l'Acadie.

Des aboiteaux au Tintamarre, en passant par les chansons de Lisa LeBlanc et de 1755, l'Acadie met en valeur un patrimoine culturel riche, coloré et profondément enraciné dans son histoire, un patrimoine qui continue de faire battre le cœur de ses communautés et d'enrichir l'identité canadienne. En cette Fête nationale des Acadiens et des Acadiennes, célébrons cet héritage vivant qui se transmet de génération en génération et continue de façonner le Canada d'aujourd'hui et de demain. »

SOURCE Patrimoine canadien

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