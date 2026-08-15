Déclaration - Le secrétaire d'État van Koeverden célèbre les inoubliables Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026

Le gouvernement du Canada souligne la clôture des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026, à Medicine Hat, en Alberta, où plus de 1 700 athlètes de partout au pays ont compétitionné dans 10 sports, soulignant ainsi l'excellence, la détermination et le pouvoir rassembleur du sport.

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Alors que les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 de Medicine Hat touchent à leur fin, nous célébrons la détermination, l'esprit sportif et le pouvoir du sport pour rassembler la population canadienne. Au cours des cinq derniers jours, des athlètes venus de tout le pays ont fait preuve d'une véritable excellence et d'une grande force.

À tous les athlètes : vous avez fait la fierté du Canada. Votre travail acharné et votre dévouement ont brillé de mille feux. De surcroît, votre détermination à donner le meilleur de vous-mêmes, à vous soutenir mutuellement et à ne jamais cesser de croire en ce qui est possible nous a inspirés.

Merci aux organisateurs et aux bénévoles. Les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada 2026 ont incarné le meilleur du sport en accueillant des athlètes, des entraîneurs, des familles et des partisans venus des quatre coins du pays pour promouvoir l'inclusion, l'esprit communautaire et la participation. Votre dévouement a contribué à faire de cette rencontre une expérience inoubliable et accessible à chaque personne participante.

À la clôture des Jeux, l'esprit des Olympiques spéciaux ne perd pas de sa force. Les amitiés nouées, les souvenirs créés et la confiance acquise perdureront bien au-delà de la cérémonie de clôture. Ensemble, nous continuerons à bâtir un Canada où tout le monde peut participer aux activités sportives et s'épanouir grâce au sport. »

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SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]