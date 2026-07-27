Le gouvernement du Canada appuie les Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF 2026, poursuivant ainsi la tradition canadienne en matière d'accueil de rencontres sportives

L'Année du sport au Canada se poursuit alors que le gouvernement fédéral finance les Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF 2026 à Ottawa.

CALGARY, ON, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement fédéral s'emploie à éliminer les obstacles à la participation sportive afin que tout le monde puisse faire du sport. Par l'intermédiaire des organismes sportifs locaux, nous veillons à ce que les Canadiennes et les Canadiens aient plus d'occasions de pratiquer un sport à peu de frais, voire gratuitement.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), en compagnie de WinSport et de l'Institut canadien du sport de l'Alberta, s'est joint au médaillé paralympique Chad Jassman et à des jeunes de la région pour une séance d'initiation au basketball en fauteuil roulant.

Cette visite a permis de souligner l'annonce d'un financement fédéral de 2,5 millions de dollars accordé à Basketball en fauteuil roulant Canada pour l'organisation des Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF 2026, qui se tiendront à Ottawa du 9 au 19 septembre 2026, dans la foulée de l'Année du sport au Canada.

L'investissement contribuera à la tenue d'un championnat de calibre mondial qui accueillera 336 athlètes de 19 pays. Il permettra aux meilleurs athlètes de basketball en fauteuil roulant du pays de se mesurer à l'élite internationale, en sol canadien. De plus, il attirera des partisans de l'étranger et renforcera la réputation du Canada en tant que meilleure nation hôte de rencontres sportives.

Le soutien accordé aux Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF de 2026 s'inscrit dans le cadre du plus important investissement de notre gouvernement dans le sport de toute l'histoire du Canada, soit un engagement d'un milliard de dollars. Cette somme vise à garantir que nous continuons d'accueillir des rencontres sportives majeures, d'accroître la participation au sport, de soutenir nos athlètes, de renforcer le système sportif et de développer les infrastructures sportives à l'échelle nationale.

Le sport est le meilleur moyen de bâtir une nation. Qu'il s'agisse des Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF de 2026, des Championnats du Monde Route UCI de 2026 à Montréal ou de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ces moments rassemblent les Canadiens et seront une source d'inspiration pour la prochaine génération.

Citations

« 2026 est l'Année du sport au Canada, et nous accueillerons à nouveau le monde entier! Les Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF 2026 à Ottawa réuniront les meilleurs athlètes de la planète, attireront des partisans de partout dans le monde et confirmeront que le Canada est le meilleur pays au monde pour accueillir des rencontres sportives. Nous continuons sur notre lancée et nous avons hâte d'encourager Équipe Canada ici même ay pays! »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Ottawa-Centre est fière d'accueillir les Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF 2026, une célébration de l'excellence et de la performance sportives. Cette rencontre attirera certains des meilleurs athlètes du monde dans notre circonscription, tout en mettant en valeur Ottawa en tant que ville hôte de calibre mondial. J'ai hâte d'accueillir les compétiteurs et les partisans, et de voir notre communauté se rassembler pour encourager Équipe Canada. Allez, Canada! »

- Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

« Nous sommes sincèrement reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son investissement dans les Championnats du monde de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF 2026. Pendant que l'élite internationale de basketball en fauteuil roulant s'affrontera sur la scène mondiale, la population canadienne pourra admirer son talent, sa rapidité et ses habiletés athlétiques exceptionnels. En plus d'offrir une occasion unique de mettre en valeur le leadership du Canada en matière de sport inclusif et accessible, ces championnats prouvent que le sport peut inspirer les gens, rassembler les communautés et faire évoluer les mentalités. »

- Wendy Gittens, PDG, Wheelchair Basketball Canada

Les faits en bref

Basketball en fauteuil roulant Canada est l'organisme national de ce sport au Canada. Il soutient une communauté de plus de 2 500 participants et participantes partout au pays.

Le Programme d'accueil de Sport Canada soutient l'accueil de compétitions sportives internationales au pays, telles que les championnats du monde, les épreuves de qualification aux Jeux olympiques et paralympiques, et les coupes du monde.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada investit dans le développement des athlètes canadiens, des organismes nationaux de sport et des organismes multisports qui les soutiennent, ainsi que dans des projets visant à accueillir en sol canadien des rencontres sportives internationales.

Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, a été alloué à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

Aider nos athlètes et la prochaine génération à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations.

Encourager une participation accrue des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes de sport qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

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Programme d'accueil de Sport Canada

SOURCE Patrimoine canadien

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