Le gouvernement du Canada appuie le secteur de la viande dans les marchés d'exportation en croissance

NIAGARA FALLS, ON, le 3 juin 2019 /CNW/ - Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 1 072 335 $ au nom du Conseil des viandes du Canada (CVC) dans le cadre du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, lors de la 99e Conférence annuelle à Niagara Falls, en Ontario. Ce financement aidera l'industrie canadienne de la viande, forte et prospère, à répondre à la demande croissante ici et ailleurs dans le monde.

Grâce à une collaboration avec le Conseil canadien du porc (CCP) et la Canadian Cattlemen Association (CCA), cet investissement aidera le Conseil des viandes du Canada à entreprendre des activités comme des visites d'inspection effectuées par des représentants internationaux afin de vérifier que les installations canadiennes respectent les exigences en matière de salubrité alimentaire. Il aidera à établir des relations avec des partenaires étrangers de l'industrie et également à fournir de l'expertise et de l'information en temps opportun pour les missions commerciales mondiales. L'élargissement des marchés profitera aux producteurs et aux transformateurs canadiens et offrira un moyen de maximiser la valeur des produits du porc et du bœuf.

« L'établissement de nouvelles relations commerciales positives apporte de la valeur et de la diversité au secteur agroalimentaire canadien. Ce financement aidera l'industrie de la viande à ouvrir de nouveaux marchés et à promouvoir ses produits de classe mondiale afin qu'elle puisse se démarquer de la concurrence ici au Canada et ailleurs dans le monde.»

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'agriculture est une priorité pour notre gouvernement et il est important de fournir aux agriculteurs et aux transformateurs les outils dont ils ont besoin pour soutenir la concurrence mondiale et tirer parti des débouchés commerciaux. Ce financement aidera à rendre l'industrie agricole de l'Ontario et du Canada encore plus forte et plus concurrentielle et favorisera la création d'emplois ainsi que la croissance économique. »

- Chris Bittle, député de St. Catharines

« CMC, le CCP et l'ACC sont reconnaissants de l'appui accordé à notre industrie dans le cadre du programme Agri-marketing. Ce financement nous permet de faire un plaidoyer utile en tendant la main à nos homologues et en forgeant des alliances pour aider à influencer la prise de décision dans ces marchés. Nous sommes heureux que le gouvernement reconnaisse l'importance des marchés étrangers pour l'industrie de la viande, car la demande de viande canadienne de grande qualité ne cesse de croître partout dans le monde. »

- Chris White, président et chef de la direction du Conseil des viandes du Canada

L'industrie canadienne de la viande, représentée par le Conseil des viandes du Canada , le Conseil canadien du porc et la Canadian Cattlemen Association, vise à établir des relations avec des marchés d'exportation internationaux.

, le Conseil canadien du porc et la Canadian Cattlemen Association, vise à établir des relations avec des marchés d'exportation internationaux. En 2017, le Canada a exporté de la viande de porc et de bœuf d'une valeur de 6,42 milliards de dollars dans plus de 125 pays à travers le monde.

a exporté de la viande de porc et de bœuf d'une valeur de 6,42 milliards de dollars dans plus de 125 pays à travers le monde. Le Partenariat canadien pour l'agriculture porte un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans provenant des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Ce financement a été accordé dans le cadre du volet Associations nationales de l'industrie du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale d'une durée de cinq ans disposant d'un budget maximal de 121 millions de dollars qui vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à profiter des occasions sur le marché intérieur.

Renseignements: Contacts: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, Téléphone cellulaire : 613-404-1168; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

