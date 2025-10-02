Parcs Canada et le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani envisagent des endroits dans le parc national Elk Island pour y construire un centre culturel.

FORT SASKATCHEWAN, AB, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Les cultures et les identités des peuples autochtones sont profondément enracinées dans le territoire, et le respect des liens qui les unissent à leur terre est un élément important de la réconciliation. Parcs Canada travaille en collaboration avec les peuples autochtones pour préserver le patrimoine naturel et culturel et faire connaître l'histoire de ces lieux précieux.

Des représentants du Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani (MAITX) et du gouvernement du Canada posent ensemble dans les prairies où vivent des hardes de bisons dans le parc national Elk Island. De gauche à droite : Stephanie Strong (Patrimoine canadien), Cassandra Paccanaro (Parcs Canada), Sharon Hayes (Parcs Canada), Dale Kirkland (Parcs Canada), Leonard Weasel Traveller (Centre MAITX), l’honorable ministre Steven Guilbeault, Lenoard StandingontheRoad (Centre MAITX), Jennifer Lavier Jankovic (MAITX), Chantal Alarie (Patrimoine canadien), Grant Sprague (Centre MAITX). (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Parcs Canada et Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani (MAITX) ont signé une lettre d'intention concernant leur collaboration pour étudier les possibilités d'établir un lieu permanent au parc national Elk Island où Manitou Asinîy (la pierre Manitou) serait gardée et prise en charge par les Autochtones.

Le 9 septembre 2025, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a rencontré des représentants du Centre MAITX, organisme sans but lucratif dirigé par des Premières Nations et chargé du rematriement de la pierre, dans le but de confirmer l'engagement de Parcs Canada quant à l'exploration de lieux possibles dans le parc national Elk Island où construire un centre culturel qui abritera la pierre Manitou.

Conformément à la réglementation en vigueur de Parcs Canada et aux lois prévues par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, MAITX collaborera avec Parcs Canada afin de réaliser des évaluations du site et les études d'impact environnemental. Les résultats de ces processus permettront de déterminer la faisabilité de la construction d'une installation sécurisée pour abriter et honorer la pierre. En attendant, celle-ci restera au musée Royal Alberta, où elle continuera d'être entretenue et accessible aux peuples autochtones.

Parcs Canada est fier d'appuyer les efforts visionnaires du Centre MAITX pour que les Autochtones puissent de nouveau voir à l'intendance de la pierre Manitou. Le parc national Elk Island, qui compte deux hardes de bison en liberté, offre un cadre propice au retour de Manitou Asinîy, permettant aux Autochtones de renouer avec cette pierre sacrée dans un endroit toujours fréquenté par les bisons.

« La pierre de Manitou revêt une importance spirituelle et culturelle pour de nombreuses Nations autochtones; la confier de nouveau à leurs soins constitue un geste de guérison et de renouveau puissant. Lorsque j'ai eu l'occasion de voir la pierre, j'ai été profondément touché par sa signification, et je suis honoré de contribuer à la réalisation de la vision du Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani en créant un lieu permanent où abriter la pierre Manitou dans le parc national Elk Island. Toute la population canadienne peut se réjouir de cette avancée majeure, qui contribue à raviver les liens culturels et à reconnaître le leadership autochtone. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani accueille et apprécie la volonté de Parcs Canada, du parc national Elk Island et du gouvernement fédéral de soutenir notre désir de rapatrier la Pierre Manitou et de favoriser la guérison et l'éducation qu'elle apportera à tous les peuples. »

Leonard Weasel Traveller

Président

Le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani

« L'Alberta est un chef de file national en matière de rapatriement pour plus de 20 ans. Je suis fière de continuer à travailler avec le Centre Manitou dans le cadre de notre accord de cogestion renouvelé afin de restituer la Pierre Manitou de notre de retourner la Pierre Manitou à l'intendance autochtone. »

Tanya Fir, ministre des Arts, de la Culture and du Statut de la femme de l'Alberta

Faits en bref

Fondé en 1906, le parc national Elk Island a été créé dans le but de protéger l'une des dernières grandes hardes de wapitis de la région et est ainsi devenu le premier refuge faunique du Canada. Situé à seulement 35 minutes à l'est d'Edmonton, le parc national Elk Island accueille depuis plus d'un siècle des visiteurs qui sont attirés par son cadre naturel et l'abondance de sa faune.

Le parc national Elk Island est au cœur des efforts régionaux, nationaux et internationaux en matière de conservation du bison. Le parc contribue à réintégrer le bison des prairies et le bison des bois dans leur milieu naturel et à améliorer le bien-être général de cet animal emblématique grâce à son programme de transfert de bisons, qui ravive les liens culturels, historiques et écologiques. Un nombre important de bisons des bois qui vivent actuellement au Canada sont des descendants de la harde du parc national Elk Island.

Parcs Canada reconnaît les liens profonds entre les peuples autochtones et les bisons, ainsi que le rôle de gardiens qui leur revient. Le parc national Elk Island collabore étroitement avec les Nations et les organisations autochtones pour faciliter le rematriement des bisons vers les territoires traditionnels.

Manitou Asinîy, communément appelée la pierre Manitou, est une météorite de fer de 145 kilogrammes qui est tombée du ciel à une date inconnue il y a de nombreuses années. On croit qu'elle aurait atterri près de Hardisty, en Alberta. La pierre porte plusieurs noms : Manitou Asinîy (cri des plaines : pierre du Créateur), awasis kohtakocihk kisikohk (cri des plaines : enfant qui est tombé du ciel), la pierre de fer, la météorite du ruisseau Iron et la roche qui brille, entre autres. La pierre est actuellement conservée dans le Musée royal de l'Alberta à Edmonton en vertu d'un accord d'intendance conjointe entre le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani et le gouvernement de l'Alberta.

