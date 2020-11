OTTAWA, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les communautés et les organisations autochtones pour faire progresser la réforme des services à l'enfance et à la famille afin que chaque enfant autochtone ait la possibilité de grandir dans sa communauté, immergé dans sa culture et entouré de ses proches.

Beaucoup trop de familles et d'enfants ont été touchés et souffrent en raison de la rupture du système des services à l'enfance et à la famille. Nous nous attaquons aux problèmes systémiques des services à l'enfance et à la famille et nous nous engageons à travailler avec des partenaires autochtones pour que les enfants et les familles puissent entamer leur processus de guérison. Le gouvernement du Canada s'efforce de faire en sorte que les enfants et les familles autochtones n'aient plus jamais à subir les effets d'un système défaillant.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé l'octroi de 992 895 $ afin de mettre en œuvre le processus du cercle de la Anishinabek Nation visant à favoriser le bien-être des enfants et des jeunes.

Le processus du cercle est un mécanisme alternatif de résolution des conflits fondé sur la culture pour aider les familles anishinabek à résoudre leurs conflits. Le processus du cercle complète la mise en œuvre de la Loi sur le bien-être des enfants de la Anishinabek Nation. Ce processus répond à des préoccupations de longue date concernant l'approche actuelle, qui s'est avérée peu accueillante et culturellement inappropriée. Il sert de système pour aider à trouver des solutions pour les familles qui ont des conflits à la maison afin de trouver d'autres moyens de guérison et de résoudre les conflits plutôt que de simplement retirer l'enfant de la maison et de la communauté.

Le processus du cercle reconnaît et valide l'importance de rétablir l'équilibre, le respect et l'harmonie au sein de la famille. Cette initiative fournira une approche globale pour répondre aux besoins des familles de la Anishinabek Nation.

SAC continuera à faire progresser les travaux importants avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour soutenir le développement de modèles de services à l'enfance et à la famille qui reflètent les valeurs et les traditions des communautés autochtones, afin que nous réalisions nos objectifs communs de donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'augmenter le nombre de communautés exerçant une compétence sur les services à l'enfance et à la famille, et de diminuer le nombre d'enfants pris en charge.

« Les Autochtones ont le droit inhérent de déterminer eux-mêmes les politiques et les programmes qui protégeront au mieux les enfants vulnérables de leurs communautés. Cette approche dirigée par les Autochtones améliorera la santé et le bien-être des enfants et des jeunes de la Anishinabek Nation. Nous soutenons pleinement l'approche fondée sur les distinctions adoptée par la Anishinabek Nation en ce qui concerne l'exercice de sa compétence sur les services à l'enfance et à la famille. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Chaque enfant et chaque jeune a le droit d'être en sécurité et mérite qu'on s'occupe de lui. Ce soutien nous aidera à veiller à ce que nos enfants soient traités d'une manière appropriée sur le plan culturel. »

Glen Hare

Chef du grand conseil de la Anishinabek Nation

« Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement fédéral est maintenant prêt à collaborer à cette approche d'un processus inclusif qui est moins conflictuel que le système de protection de la jeunesse actuel. »

Ogimaa Duke Peltier

Commissaire à l'enfance de la Anishinabek Nation

La Anishinabek Nation est une organisation autochtone progressiste qui représente 39 communautés et plus du tiers de la population des Premières Nations de l' Ontario .

. En 2018, la Anishinabek Nation a commencé ses travaux sur la loi anishinabek sur le bien-être de l'enfant, qui décrit la compétence inhérente de la Anishinabek Nation en ce qui concerne le bien-être des enfants et des jeunes et la façon dont elle l'exercera.

Jusqu'à maintenant, 22 des 39 Premières Nations membres de la Anishinabek Nation ont adopté des résolutions du conseil de bande indiquant leur intention d'adopter la loi.

