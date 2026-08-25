Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans le milieu muséal au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Canada soutient la réalisation d'une exposition sur le camping.

ALMA, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), annoncera mercredi l'octroi d'un appui financier pour la réalisation d'une nouvelle exposition itinérante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 26 août 2026

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mardi 25 août. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]