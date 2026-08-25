/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden annoncera de nouveaux investissements dans le sport et l'activité physique dans la grande région de Toronto/English
Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
25 août, 2026, 08:00 ET
Le gouvernement fédéral rend le Canada plus fort grâce au sport.
TORONTO, le 24 août 2026 /CNW/ -- Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni. L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera à Toronto mardi et mercredi afin de mettre en avant le soutien apporté par le gouvernement du Canada au sport et à l'activité physique.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Voici les détails :
Activité no 1 - Soutien à la promotion d'un mode de vie actif en compagnie de la secrétaire parlementaire Maggi Chi et de ParticipACTION - annonce et conférence de presse
DATE :
Le mardi 25 août 2026
HEURE :
10 h 30
LIEU :
North York (Ontario)
Les journalistes peuvent également assister à l'activité par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66512410494
Mot de passe : 898388
Activité no 2 - Investissement majeur dans les infrastructures sportives locales en compagnie de la secrétaire d'État Ruby Sahota et d'Athlétisme Canada - annonce et conférence de presse
DATE :
Le mercredi 26 août 2026
HEURE :
11 h
LIEU :
Bolton (Ontario)
Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, la journée de l'activité. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
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SOURCE Patrimoine canadien
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
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