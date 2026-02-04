Le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures pour les postes de commissaire et de directeurs au Bureau du commissaire aux langues autochtones

Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur candidature d'ici le 3 mars 2026.

GATINEAU, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La langue est un élément fondamental de notre culture et de notre identité. Le gouvernement du Canada reconnaît et tient à souligner que les peuples autochtones sont les mieux placés pour diriger les efforts en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues. Le Bureau du commissaire aux langues autochtones a été mis sur pied afin de soutenir ces efforts.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un processus de sélection par le gouverneur en conseil afin de trouver des candidats qualifiés pour pourvoir les quatre postes de direction au sein du Bureau du commissaire aux langues officielles, soit ceux du commissaire et des trois directeurs.

Les candidats et candidates retenus soutiendront les efforts des peuples autochtones en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer les langues des Premières Nations, des Inuit et des Métis. C'est pourquoi ils devront connaître et comprendre les communautés et les cultures autochtones, en plus d'être au fait de la vitalité des langues autochtones et des défis auxquels elles font face.

Le Bureau du commissaire aux langues autochtones est un organisme indépendant du gouvernement, créé en vertu de la Loi sur les langues autochtones. Le commissaire et les directeurs travailleront avec les peuples autochtones et leurs gouvernements respectifs; d'autres instances dirigeantes, communautés et organisations autochtones; les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires; ainsi qu'avec tous les Canadiens et Canadiennes.

Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur candidature à ces postes d'ici le 3 mars 2026. Les possibilités de nomination sont également disponibles dans neuf langues autochtones.

Citations

« Depuis l'adoption historique de la Loi sur les langues autochtones il y a six ans, nous avons réalisé d'importants progrès afin de soutenir les communautés dans la réappropriation, la revitalisation et le renforcement de leurs langues. Le rôle du Bureau du commissaire est essentiel pour veiller à ce que les langues autochtones, au cœur de l'identité, de la culture, de la spiritualité et de l'autodétermination des peuples autochtones, soient préservées et transmises aux générations futures. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Elle définit le mandat du Bureau du commissaire aux langues autochtones et encadre la nomination du commissaire et des directeurs.

Depuis sa création en 2021, le Bureau du commissaire aux langues autochtones soutient les efforts des peuples autochtones à travers le Canada en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Un comité de sélection comprenant des représentants des Premières Nations, des Inuit et des Métis examinera les candidatures et recommandera des candidats en fonction des principales responsabilités du commissaire et des directeurs, telles qu'elles sont énoncées dans la Loi. Il veillera aussi à ce que la sélection des prochains commissaire et directeurs tienne directement compte des perspectives autochtones.

Les Nations Unies ont déclaré la période 2022-2032 Décennie internationale des langues autochtones. Tout au long de cette décennie, le Canada reconnaîtra, sensibilisera et célébrera les langues autochtones dans toute leur richesse et leur diversité. Les principaux objectifs de la Décennie sont d'attirer l'attention sur la situation critique des langues autochtones et sur l'urgence d'agir pour les préserver, les revitaliser et les promouvoir sur les scènes nationale et internationale.

