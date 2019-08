Le gouvernement du Canada appuie le développement économique du gouvernement national des Tŝilhqot'in

Yuneŝit'in, BC, le 16 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour soutenir les projets de développement économique communautaires visant à créer des communautés saines et durables.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé l'octroi d'un financement de 1,7 million de dollars pour la construction d'une centrale solaire d'un mégawatt à Yuneŝit'in, en Colombie‑Britannique. Cette centrale, nommée centrale solaire Tŝilhqot'in, sera la première grande centrale solaire détenue et exploitée par une Première Nation dans l'Ouest canadien.

Cette centrale solaire fournira des revenus durables ainsi que des emplois permanents aux membres de la communauté des Tŝilhqot'in. Elle servira également de centre de démonstration pour l'énergie solaire et la formation des Autochtones. L'électricité produite par cette centrale solaire permettra de renforcer le réseau électrique local et de réduire la dépendance de la communauté aux génératrices au diesel.

Ce projet, financé conjointement par le Programme de préparation des communautés aux possibilités économiques de Services aux Autochtones Canada et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, aide les communautés autochtones à exploiter pleinement le potentiel des possibilités économiques.

Citations

« Les projets communautaires comme celui‑ci contribueront à la croissance et au bien‑être du gouvernement national des Tŝilhqot'in et permettront de créer des emplois et des possibilités économiques. Un Canada véritablement prospère repose sur une économie autochtone solide et dirigée par les Autochtones. Notre gouvernement est fier de financer de tels projets et est déterminé à appuyer la réussite économique des communautés des Premières Nations. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones Canada

« Depuis fort longtemps, les Tŝilhqot'in assurent l'équilibre entre la résilience économique et la gérance environnementale dans leur territoire traditionnel. En investissant dans la centrale solaire, le gouvernement du Canada aide le gouvernement national des Tŝilhqot'in à mettre sur pied une solution d'énergie de remplacement qui crée de l'emploi et poursuit la tradition de croissance durable dans leurs collectivités. »

L'honorable Navdeep Bains, C.P., député

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'Ouest Canada

« Le concept de centrale solaire vient simplement de l'idée de produire de l'électricité pour les Tsilhqot'in. Il s'est écoulé cinq ans depuis les premières discussions sur le sujet. Nous avons vu le projet prendre forme au cours des derniers mois. La centrale sera unique, car elle sera construite par les Tsilhqot'in et leur appartiendra. C'est l'un des premiers projets concrets qui donnent le coup d'envoi au partage de bénéfices pour toutes les communautés. J'ai assisté avec joie à l'évolution du projet et ai été témoin des obstacles à surmonter en cours de route. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes et leurs contributions ingénieuses qui ont permis d'assurer la réussite du projet. »

Russell Myers Ross

Chef du gouvernement de Yuneŝit'in

Faits en bref

La centrale solaire sera détenue et exploitée par Dandzen Development Limited Partnership, la société de développement économique du gouvernement national des Tŝilhqot'in.

Le gouvernement national des Tŝilhqot'in représente 3 500 membres des Premières Nations et est composé de six communautés situées dans la région centrale intérieure de la Colombie‑Britannique : Tl'etinqox, ʔEsdilagh, Yuneŝit'in, Tŝi Deldel, Tl'esqox et Xeni Gwet'in.

La centrale solaire devrait générer des recettes de 8 millions de dollars sur cinq ans, créer 32 emplois à temps plein et 17 emplois à temps partiel, contribuer au développement de 7 entreprises dérivées, et permettre d'offrir de la formation axée sur les compétences à 20 membres de la communauté.

