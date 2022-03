OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial dans la production de ginseng nord‑américain, qui joue un rôle important dans l'économie puisqu'il est le produit horticole cultivé en plein champ le plus exporté au pays. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un investissement maximal de 849 192 $ dans plusieurs activités de l'Ontario Ginseng Growers Association, dans le cadre du programme Agri‑marketing.

Ce financement aidera à consolider la position de l'Ontario Ginseng Growers Association en tant que principal fournisseur de ginseng nord‑américain cultivé, tout en contribuant à l'économie locale et en augmentant les exportations de produits agricoles canadiens de l'industrie. Le projet vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux, au moyen d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie.

Ces activités mettront en valeur les produits et les producteurs canadiens et miseront sur la réputation du Canada en tant que fournisseur d'aliments salubres de grande qualité, et ce, tout en appuyant la réputation de la marque du ginseng nord‑américain. Pour atteindre les objectifs de ce projet, l'Ontario Ginseng Growers Association analysera les marchés nouveaux et existants comme Taïwan, Hong Kong, Singapour, le Japon, l'Inde, le Viet Nam et d'autres marchés européens.

En outre, cet investissement contribuera aussi à la croissance des nouveaux marchés, en augmentant la présence de l'Ontario Ginseng Growers Association en ligne et en informant les consommateurs de la qualité supérieure du ginseng cultivé en Ontario.

Cet investissement stratégique dans le ginseng canadien aidera le secteur à pénétrer de nouveaux marchés, lui procurera un avantage concurrentiel et contribuera à l'objectif du Canada d'augmenter ses exportations agricoles et alimentaires annuelles à 75 milliards de dollars d'ici 2025.

« La demande accrue pour le ginseng canadien amène des retombées économiques importantes pour les productrices et producteurs et leurs communautés. Ce projet permettra à l'Ontario Ginseng Growers Association de développer davantage la notoriété du ginseng canadien et d'étendre ses perspectives de marché à travers le monde.»

- L'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le financement de contrepartie alloué dans le cadre du programme Agri‑marketing pour la période 2021 à 2023 arrive à point nommé pour l'Ontario Ginseng Growers Association. En effet, la contribution financière de l'industrie du ginseng à l'économie d'exportation canadienne et à l'économie locale a été compromise par les tensions géopolitiques et les confinements liés à la pandémie. Ce financement offre à l'association la possibilité de faire connaître son produit dans des marchés nouveaux et diversifiés. Étant donné la préoccupation croissante pour la santé et le bien‑être dans le monde, l'Ontario Ginseng Growers Association est mieux positionnée pour faire connaître aux consommateurs soucieux de leur santé les avantages d'inclure le ginseng canadien à leur vie quotidienne. »

- Rebecca Coates, directrice exécutive, Ontario Ginseng Growers Association

Les faits en bref

90 pour cent du ginseng cultivé au Canada est exporté, et 95 pour cent de ces exportations sont destinées à la Chine, à Hong Kong et à Taïwan, où le ginseng est couramment utilisé en médecine traditionnelle chinoise. De nouveaux marchés émergent dans des pays comme Singapour, la Malaisie, l'Inde et le Viet Nam , qui accordent de plus en plus d'importance au bien‑être physique.

est exporté, et 95 pour cent de ces exportations sont destinées à la Chine, à et à Taïwan, où le ginseng est couramment utilisé en médecine traditionnelle chinoise. De nouveaux marchés émergent dans des pays comme Singapour, la Malaisie, l'Inde et le , qui accordent de plus en plus d'importance au bien‑être physique. Le ginseng nord‑américain est indigène au Canada , et l'un de nos plus anciens produits commerciaux. Le ginseng a été découvert au début des années 1700 par un prêtre jésuite, près de Montréal, et il fait l'objet d'échanges commerciaux depuis plus de 300 ans.

, et l'un de nos plus anciens produits commerciaux. Le ginseng a été découvert au début des années 1700 par un prêtre jésuite, près de Montréal, et il fait l'objet d'échanges commerciaux depuis plus de 300 ans. Comptant plus de 150 producteurs, l'Ontario Ginseng Growers Association possède la plus grosse production de ginseng nord‑américain au monde. L'Ontario Ginseng Growers Association est une organisation sans but lucratif qui représente les producteurs de ginseng à cinq folioles qui cultivent, récoltent et vendent les racines.

Le programme Agri‑marketing, du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux, au moyen d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui mettent en valeur les produits et les producteurs canadiens et qui misent sur la réputation du Canada en tant que fournisseur d'aliments salubres de grande qualité.

en tant que fournisseur d'aliments salubres de grande qualité. Le Partenariat canadien pour l'agriculture constitue un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro‑industriels, en assurant une innovation, une croissance et une prospérité continues.

