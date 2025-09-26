Le gouvernement du Canada investit dans le leadership autochtone relatif aux arts, à la culture et aux espaces de réconciliation dans le sud de l'île de Vancouver.

VICTORIA, BC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La force du Canada repose entre autres sur l'histoire et l'identité distinctes de sa population. Les voix, les droits et les visions du monde des Premières Nations, des Inuit et des Métis sont essentiels pour bâtir un Canada plus fort et plus uni, et pour façonner notre avenir commun avec dynamisme, fierté et résilience. En renforçant le leadership par l'accès à la formation et à des possibilités équitables, nous pouvons donner aux communautés les moyens d'instaurer un changement durable et positif.

Aujourd'hui, l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée d'Esquimalt-Saanich-Sooke, a annoncé un financement de 245 000 $ pour de nouveaux programmes de leadership au Centre d'amitié autochtone de Victoria. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le financement, accordé dans le cadre du volet Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, soutiendra le projet de leadership autochtone du Centre d'amitié autochtone de Victoria, qui se déroule d'avril 2025 à mars 2026.

Grâce à ce nouvel investissement, le Centre d'amitié autochtone de Victoria élargira les possibilités de leadership autochtone dans les domaines des arts, de la culture et de la réconciliation communautaire en offrant un soutien global, de la formation axée sur les compétences et des possibilités d'apprentissage fondées sur la culture. Les participants et participantes acquerront des outils leur permettant d'assumer des rôles décisionnels au sein du Centre d'amitié autochtone de Victoria, à des tables de réconciliation locales et dans l'ensemble des organismes artistiques et culturels du sud de l'île de Vancouver.

Le projet permettra également de former 10 nouveaux animateurs autochtones dans le cadre du programme d'apprentissage communautaire du Centre d'amitié autochtone de Victoria, une activité d'apprentissage par les pairs ancrée dans les modes de connaissance autochtones, qui favorise une connaissance approfondie de la culture depuis l'époque préeuropéenne jusqu'à aujourd'hui. En outre, ce financement aidera les organismes artistiques à élaborer des plans d'accès sur mesure pour favoriser des lieux de travail inclusifs et décolonisés.

Citations

« Notre investissement dans le Centre d'amitié autochtone de Victoria contribue à former la prochaine génération de leaders autochtones en combinant connaissances culturelles et compétences pratiques, ce qui aura une incidence bien au-delà du secteur des arts et de la culture. Cet investissement vise à renforcer les capacités des communautés, à créer de nouvelles avenues pour le leadership et à assurer que la réconciliation fait partie intégrante de nos institutions pour les années à venir. Je suis fier que Patrimoine canadien soit partenaire de ce projet. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Depuis plus de 50 ans, le Centre d'amitié autochtone de Victoria est une pierre angulaire de notre communauté, permettant aux Autochtones de s'exprimer grâce à des occasions significatives d'apprentissage, d'expression culturelle et d'échange. Cet investissement offre aux membres des communautés autochtones la possibilité d'acquérir les connaissances, les conseils et la confiance nécessaires pour assumer des rôles de direction et faire entendre leur voix, en façonnant les espaces où les arts, la culture et la réconciliation se rencontrent dans le sud de l'île de Vancouver. Ce projet témoigne de l'engagement de notre gouvernement à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour bâtir des communautés fortes et saines avec des cultures florissantes. »

- L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée d'Esquimalt--Saanich--Sooke

« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à offrir et à développer ce parcours vers la réconciliation dans notre communauté. Ce programme expérientiel renforce les capacités des Autochtones et non-Autochtones vivant en milieu urbain à décoloniser et à créer des environnements artistiques et de leadership plus sûrs. Le Centre d'amitié autochtone de Victoria a travaillé très dur pour se placer dans une situation de réciprocité et de renforcement communautaire. Nous comprenons le pouvoir du rassemblement, le besoin d'être quelque chose de plus grand que soi, de faire partie du cercle, et c'est tellement important pour ce que nous accomplissons ici. Les résultats peuvent être profonds : il ne s'agit pas seulement de savoir des choses, mais de les ressentir, ce qui nous aide à les comprendre. »

-- Ron Rice - Wush'q, M.G.C., directeur général, Centre d'amitié autochtone de Victoria

Les faits en bref

Le Centre d'amitié autochtone de Victoria est un organisme à but non lucratif créé en 1969 pour promouvoir le bien-être des populations autochtones dans le sud de l'île de Vancouver en renforçant les personnes, les familles et les communautés.

Le projet de leadership autochtone offrira aux membres de la communauté autochtone de la formation en matière de gouvernance, de leadership, de prise de parole en public, de gestion de projet, de rédaction de demandes de subvention et de facilitation.

Ce projet s'appuie sur le leadership établi du Centre d'amitié autochtone de Victoria relativement à la réconciliation, qui a permis de réunir des responsables de la communauté, de la santé, du gouvernement et de l'éducation afin d'élaborer des plans concrets en vue d'un changement significatif au sein de leurs organisations. Il s'appuiera également sur l'expertise du Centre d'amitié en matière de formation à la sécurité culturelle pour faire participer les partenaires artistiques à un apprentissage expérientiel avec les peuples autochtones, aidant ainsi ces organisations à faire progresser leur propre décolonisation.

Le volet Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme a pour objectif d'améliorer l'accès et l'inclusion au sein des institutions et organismes artistiques, culturels et patrimoniaux du Canada, ainsi que dans les industries créatives, en s'attaquant au racisme et à la discrimination systémiques dont sont victimes les peuples autochtones, les communautés noires, et d'autres communautés racisées et religieuses minoritaires dans leur lieu de travail, tout en tenant compte de l'intersectionnalité.

Liens connexes

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Victoria Native Friendship Centre (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]