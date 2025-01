Le festival se déroulera à Jonquière du 30 janvier au 9 février

SAGUENAY, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La 41e mouture de Saguenay en Neige aura lieu du 30 janvier au 9 février 2025. Cette année encore, on propose à la population des activités de plein air uniques et de l'animation pour toute la famille en compagnie de plusieurs artistes-sculpteurs et de musiciens, entre autres.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 36 300 $ au festival.

Cette somme est accordée par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Elle permettra aux gens de la région et aux visiteurs de participer à de nombreuses activités hivernales gratuites.

Citations

« Saguenay en Neige offre une occasion formidable de participer en famille à des activités hivernales amusantes, d'assister à des spectacles de musique et de découvrir des artistes de la région. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sculpture sur neige. Nous sommes heureux de soutenir un festival en plein air de cette qualité. Bonnes festivités à tous les festivaliers et festivalières! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Merci au gouvernement du Canada qui, encore une fois cette année, nous permet d'offrir 11 jours de festivités et de plaisirs hivernaux dans notre belle région. En tant que nouvelle directrice générale de Saguenay en Neige, c'est un plaisir de permettre à la population de découvrir les talents des artistes-sculpteurs qui font vivre notre site unique. Après plus de quarante ans d'existence, le festival est fier de demeurer un événement incontournable où petits et grands célèbrent notre hiver dans un esprit communautaire incroyable! »

- Marie-Michelle Hovington, directrice générale, Saguenay en Neige

Les faits en bref

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

La programmation du 41e Saguenay en Neige comprend des démonstrations de sculpture sur glace et des spectacles de musique. Les activités visent à mettre en valeur le talent de 423 artistes locaux. L'équipe du festival compte sur la participation de 82 bénévoles et prévoit 130 000 visiteurs.

Saguenay en Neige propose aux petits et aux grands un concept d'aménagement hivernal appelé le Village de Monsieur Flocon. Celui-ci offre aux familles la chance d'entrer dans un monde de jouets géants sortis de l'imagerie enfantine, créés par une équipe de sculpteurs professionnels. Une glissade géante, une équipe d'animation et des concours de sculpture sur neige complètent la programmation extérieure du Village. Plusieurs autres activités sont offertes au Pavillon Nikitoutagan, telles que des spectacles de musique et de magie.

Liens connexes

Festivals locaux - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Saguenay en Neige

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]