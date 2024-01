Du 1er au 11 février, exposition de sculptures de neige et activités familiales seront au programme au parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière

SAGUENAY, QC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Saguenay en Neige souffle ses 40 bougies. Cette année encore, une multitude d'activités seront offertes aux petits comme aux grands, y compris une exposition de sculptures de neige.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, est heureuse d'annoncer l'octroi d'un financement de 37 300 dollars pour ce rendez-vous incontournable, qui aura lieu du 1er au 11 février 2024.

Cette somme est accordée par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Elle permettra à la population d'assister à plusieurs activités gratuites.

Citations

« Saguenay en Neige est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer! Chaque année, la fête rallie tout le monde et fait vivre aux personnes de tous âges des journées de festivités exceptionnelles. Les journées de pur bonheur sont au rendez-vous pour tous! Joyeux 40e anniversaire! Que la magie continue! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Pour Saguenay en Neige, la reconnaissance constitue une rétroaction des plus constructives et authentiques. Saguenay en Neige tient donc à exprimer toute sa reconnaissance pour l'appui de Patrimoine canadien, qui figure parmi ses partenaires majoritaires. Un apport garant de la popularité de notre événement et du sentiment d'appartenance de la population envers Saguenay en Neige depuis 40 ans maintenant. Cet appui financier contribue à offrir 11 jours de festivités et d'activités tout à fait gratuites aux familles et il permet d'accéder à une galerie d'art à ciel ouvert des plus grandioses. »

- Christine Basque, directrice générale, Saguenay en Neige

Les faits en bref

Pour sa 40e année, Saguenay en Neige accueillera plus de 500 artistes. La soirée d'ouverture comprendra lespectacle des 2Frères. De plus, une prestation de feu avec les Fous du Roi sera offerte, et un feu d'artifice surplombera la piste de danse extérieure. Enfin, Luce Dufault clôturera le festival.

Un centre d'activités complet sera aménagé à l'extérieur pour les plus petits, et le spectacle d'Ari Cui Cui leur sera présenté. Sports de glisse, jumpaï et plus encore seront au programme pour les petits et les grands.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et artisans locaux ainsi que des interprètes du patrimoine historique local.

SOURCE Patrimoine canadien

