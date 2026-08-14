Le gouvernement du Canada appuie la recherche et le sauvetage au Québec en investissant dans une initiative de sécurité nautique

MRC DES CHENAUX, QC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Les connaissances locales, la sensibilisation du public et les intervenants bien équipés jouent tous un rôle important dans le renforcement des efforts de recherche et sauvetage.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice-Champlain (Québec), a annoncé l'octroi d'une aide financière de 378 700 $ à la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux pour son initiative d'un an intitulée Naviguer en toute sécurité : Sensibilisation, prévention et implantation de la sécurité nautique dans la MRC des Chenaux.

Sécurité publique Canada finance l'initiative par l'entremise du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), qui appuie des projets visant à améliorer le système de recherche et sauvetage du Canada.

Grâce à ce nouveau financement, le service incendie de la MRC des Chenaux lancera une campagne de sensibilisation du public afin de promouvoir la sécurité des activités nautiques. Il recevra également une formation et de l'équipement spécialisés pour renforcer sa capacité d'intervention lors de sauvetages en milieu riverain.

Grâce à une meilleure sensibilisation du public, à une formation spécialisée et à de nouveaux équipements, l'initiative renforcera la capacité de la MRC des Chenaux à prévenir et à répondre aux urgences sur ses plans d'eau. Il s'agit d'un investissement pratique dans la sécurité communautaire et la préparation aux situations d'urgence locales.



Citations

« Que vous fassiez du bateau, que vous pêchiez ou que vous passiez du temps sur l'eau, vous devriez pouvoir le faire en toute sécurité. Cet investissement permettra de donner aux résidents de la MRC des Chenaux les renseignements dont ils ont besoin pour rester en sécurité, tout en veillant à ce que les équipes locales de recherche et sauvetage disposent de la formation et de l'équipement dont elles ont besoin lorsqu'une personne est en détresse. En investissant dans la prévention et la préparation, nous pouvons aider à protéger à la fois les personnes sur l'eau et les intervenants qui sont là lorsqu'elles ont besoin d'aide. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les cours d'eau sont une partie importante de notre patrimoine, de notre économie et de notre mode de vie dans la MRC des Chenaux. Les investissements qui favorisent la sécurité nautique, contribuent à la prévention des blessures et renforcent la capacité d'intervention en recherche et sauvetage permettront aux résidents et aux visiteurs de profiter des cours d'eau de la région en toute confiance. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice-Champlain (Québec)

« Les activités nautiques sont de plus en plus populaires dans notre région, ce qui entraîne inévitablement une augmentation des risques liés aux plans d'eau. Grâce à ce projet, nous investissons à la fois dans la sécurité de nos citoyens et dans celle de nos pompiers, en leur offrant la formation et les équipements nécessaires pour intervenir efficacement. Nous accordons également une grande importance à la prévention et à la sensibilisation, car la meilleure intervention demeure toujours celle que l'on peut éviter grâce à de bonnes pratiques. C'est un investissement concret qui contribuera à rendre notre territoire plus sécuritaire pour tous. »

- Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux

Faits en bref

Le système de recherche et sauvetage s'appuie sur les ressources et l'expertise de partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir auprès des personnes perdues, disparues ou en détresse.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S) est un programme de contributions géré par Sécurité publique Canada en partenariat avec d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de recherche et de sauvetage, qui, ensemble, déterminent ses priorités annuelles.

Les projets sont sélectionnés au moyen d'un processus fondé sur le mérite à l'aide de critères objectifs et mesurables. Chaque proposition doit appuyer au moins une des priorités annuelles pour être considérée aux fins de financement. Le projet de la MRC des Chenaux répond à la priorité 1 - Renforcer la gouvernance de la recherche et du sauvetage : Initiatives qui soutiennent l'élaboration de mécanismes de gouvernance et de collaboration locaux, régionaux et nationaux pour assurer une prestation transparente des services de R-S.

Depuis 2015, à la suite du transfert du Secrétariat national Recherche et sauvetage à Sécurité publique Canada, le programme FNI de R-S a fourni 61 millions de dollars pour des activités de recherche et sauvetage partout au Canada afin d'améliorer la prévention et de s'assurer que les intervenants sont équipés adéquatement pour atteindre les personnes en détresse, où qu'elles se trouvent.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les [email protected]; John Fragos, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]