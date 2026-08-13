Avis aux médias - Les ministres Olszewski et Gull-Masty feront le point sur la saison des feux de forêt de 2026 au Canada

OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ainsi qu'à l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones. Elles feront le point sur les prévisions pour la saison des feux de forêt de 2026.

Avant le point de presse, des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo pour les médias afin de faire le point sur les perspectives saisonnières des feux de forêt. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions et les réponses pourront être attribuées à leur auteur.

Tous les renseignements et documents associés à cette séance d'information seront sous embargo jusqu'au début du point de presse ministériel, à 14 h 30 (HAE).

1) Séance d'information technique pour les médias

Événement : Hybride (en personne et en format virtuel)

Date : Le mardi 18 août 2026

Heure : 13 h 15 (HAE)

Lieu : Théâtre national de la presse, 180, rue Wellington, salle 325, Ottawa (Ontario)

2) Point de presse

Événement : Virtuel

Date : Le mardi 18 août 2026

Heure : 14 h 30 (HAE)

Lieu : Théâtre national de la presse, 180, rue Wellington, salle 325, Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias

Des services d'interprétation simultanée et de transmission audio seront offerts aux médias sur place.

La participation à la séance d'information technique et au point de presse se fait en personne et virtuellement, et est limitée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]