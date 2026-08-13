Le gouvernement du Canada investit dans le bénévolat en recherche et sauvetage partout au Canada dans le cadre d'une entente de financement de trois ans

YELLOWKNIFE, NT, Aug. 13, 2026 /CNW/ -- Partout au Canada, des milliers de bénévoles en recherche et sauvetage répondent à l'appel lorsque des personnes sont perdues, portées disparues ou en détresse, souvent dans des lieux éloignés et des conditions difficiles. La diversité géographique et les vastes étendues sauvages du Canada nécessitent un système de recherche et sauvetage solide et coordonné. Les bénévoles jouent un rôle essentiel pour aider les personnes lorsqu'elles en ont le plus besoin. L'efficacité des opérations de recherche et sauvetage dépend de l'uniformité des normes nationales, d'une coordination solide et d'une collaboration étroite entre les gouvernements, les bénévoles et les organismes communautaires.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un investissement de 3 millions de dollars sur trois ans dans l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) qui appuiera le réseau national de bénévoles en recherche et sauvetage au sol (RSS) qui contribuent à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.



L'entente fournira 1 million de dollars par année pour appuyer environ 10 000 bénévoles faisant partie de centaines d'équipes de RSS à l'échelle du Canada. Les activités soutenues par l'entente comprennent l'élaboration et le maintien de normes nationales de RSS, la mise en œuvre d'initiatives de prévention en recherche et sauvetage et la coordination d'un programme national d'assurance des bénévoles. L'entente soutient également les efforts de l'ACVRS pour renforcer la communauté de RSS partout au Canada, notamment sa collaboration avec des organisations dotées de capacités spécialisées en recherche et sauvetage.

Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada renforce les assises des équipes bénévoles de recherche et de sauvetage partout au pays. En améliorant les normes nationales, le renforcement des capacités des bénévoles et les initiatives de prévention en recherche et sauvetage, l'ACVRS continuera de jouer un rôle clé en aidant les organisations de recherche et de sauvetage à fournir des services efficaces et sécuritaires aux Canadiens et aux Canadiennes.

Citations

« Les bénévoles en recherche et sauvetage du Canada sont là lorsque les Canadiens et les Canadiennes en ont le plus besoin. Ils interviennent en réponse aux situations d'urgence dans certains des environnements les plus difficiles et éloignés du pays. Des membres des communautés locales interviennent et font des sacrifices personnels pour venir en aide à d'autres personnes, et ils méritent notre soutien pour être bien formés et équipés afin d'accomplir leur travail. Grâce à cet investissement de trois ans octroyé à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, notre gouvernement renforce le réseau de bénévoles en recherche et sauvetage et soutient les équipes de RSS qui jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Dans les Territoires du Nord-Ouest, nous savons de première main à quel point les bénévoles en recherche et sauvetage sont essentiels. Que ce soit sur la terre, sur l'eau ou dans certains des lieux les plus éloignés et certaines des conditions les plus difficiles du Canada, ces bénévoles dévoués aident à assurer la sécurité des habitants et habitantes du Nord au moment où cela compte le plus. Cet investissement dans l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage aidera à renforcer la coordination, la formation et le soutien sur lesquels comptent les équipes de bénévoles, pour qu'elles continuent à servir les collectivités du Nord et du Canada. Je suis fière de voir notre gouvernement soutenir les personnes qui répondent à l'appel et qui viennent en aide aux autres lorsqu'ils en ont besoin. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

« Cet investissement aidera l'ACVRS à bâtir une communauté de bénévoles en recherche et sauvetage au sol plus forte et plus résiliente pour les années à venir. Il nous permet de faire progresser nos normes nationales, de renforcer notre coordination et notre intervention en cas d'urgence et de recherche, et d'appuyer les initiatives de prévention qui aident les Canadiens et les Canadiennes à s'informer et à aller à dehors. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada de sa confiance continue envers l'ACVRS et de son soutien à nos milliers de bénévoles qui consacrent leur temps et leur expertise à aider leurs collectivités. Ce partenariat nous permet de renforcer la mission fondamentale de notre association : sauver des vies partout au Canada. »

- Janelle Coultes, présidente, Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage

Faits en bref

Le système de recherche et sauvetage s'appuie sur les ressources et l'expertise de partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir auprès des personnes perdues, disparues ou en détresse.

Le Programme de contributions de l'ACVRS administré par Sécurité publique Canada fournit un financement durable directement à l'ACVRS afin d'améliorer les capacités bénévoles de recherche et sauvetage au sol au Canada.

Le Programme de contributions de l'ACVRS fournit un financement à l'ACVRS qui représente environ 10 000 bénévoles en RSS au sein d'environ 300 équipes dans les 13 provinces et territoires par l'intermédiaire du conseil d'administration de l'ACVRS.

À ce jour, le gouvernement du Canada a fourni plus de 9 millions de dollars à l'ACVRS dans le cadre du Programme de main-d'œuvre humanitaire.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected] | Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]