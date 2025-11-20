Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour soutenir la recherche en français dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Un milieu de recherche francophone fort et dynamique est un atout majeur pour le Canada. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir la recherche et l'innovation en français, renforçant ainsi la place des communautés francophones dans l'écosystème scientifique et économique du pays.

C'est pourquoi David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), ainsi que député de Fredericton-Oromocto, a annoncé aujourd'hui un investissement de 900 000 $ - soit 300 000 $ par année pendant 3 ans - destiné à soutenir le Service d'aide à la recherche en français de l'Acfas. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce service est destiné principalement aux chercheuses et chercheurs œuvrant au sein des communautés francophones minoritaires du pays, incluant les professeurs, les stagiaires postdoctoraux et les étudiants des cycles supérieurs, en collaboration avec leurs établissements d'enseignement postsecondaire.

Grâce à ce financement, le Service d'aide à la recherche en français de l'Acfas pourra réaliser ce qui suit :

accompagner les chercheurs dans leurs soumissions de demandes de financement;

recruter et former un conseiller ou conseillère à la recherche afin de renforcer l'expertise et l'accompagnement offerts aux chercheurs;

mettre en place un service d'appui pour la certification éthique de la recherche post-octroi;

promouvoir activement le Service d'aide à la recherche en français auprès des acteurs clés de la recherche universitaire au Canada;

organiser au moins une activité pancanadienne par année visant à mobiliser les communautés scientifiques francophones en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada alloue ces fonds à l'Acfas dans le cadre d'une mesure du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : protection-promotion-collaboration visant à améliorer la recherche en français au Canada.

« Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité, en plus d'être un atout culturel et une force économique pour notre pays. Notre gouvernement est fier de soutenir la recherche en français au Canada. Grâce au Service d'aide à la recherche en français de l'Acfas, les chercheuses et chercheurs francophones en milieu minoritaire pourront accéder aux ressources nécessaires pour réaliser des projets novateurs, relever des défis et saisir les possibilités offertes par un monde en pleine évolution, tout en renforçant la recherche en français au pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Un écosystème de recherche en français est essentiel à la vitalité de nos communautés et à la prospérité scientifique du pays. En soutenant le Service d'aide à la recherche en français de l'Acfas, notre gouvernement réaffirme son engagement à offrir aux chercheuses et chercheurs francophones les ressources dont ils ont besoin pour innover, collaborer et rayonner. Cet investissement permettra de renforcer l'expertise, d'accroître l'accompagnement offert et de multiplier les occasions de mobilisation partout au Canada. Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir où la recherche en français occupe pleinement sa place au cœur de la science canadienne. »

- David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), et député de Fredericton-Oromocto

Le Service d'aide à la recherche en français de l'Acfas a été lancé en 2023 avec un soutien conjoint des gouvernements du Québec et du Canada.

Fondée en 1923 sous le nom de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'Acfas a pour mission de promouvoir la recherche et l'innovation ainsi que la culture scientifique dans l'espace francophone, en contribuant à la diffusion et à la valorisation des connaissances et de l'approche scientifiques, en vue d'améliorer la qualité de la vie en société.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec.

